Michele Bravi in tour: date e dove acquistare i biglietti

Michele Bravi ha appena annunciato il suo tour 2021. Nove date che lo porteranno in altrettante località del nostro Paese per promuovere il suo nuovo disco.

Annunciare un tour nella parentesi più incerta del nostro mondo è un modo per cercare di ricostruire la normalità nel buio che stiamo attraversando.

Il mondo dello spettacolo deve poter comunicare una ripartenza. Lo dico come performer ma anche come spettatore. Mi manca sedermi tra le poltrone rosse di un teatro e condividere la visione creativa del mondo del palcoscenico. Mi manca poter gratificare la squadra di professionisti che c’è dietro ad uno spettacolo, gli stessi che respirano gli applausi nascosti nel buio delle quinte.

Io spero con tutto me stesso che questo Tour si realizzi in una nuova normalità che costruiremo durante l’anno. Annunciare questi concerti non è una celebrazione del disco ma un segnale per chi fa musica dal vivo. C’è bisogno di spettacoli e sarà un onore potermi esibire per chi avrà voglia di sostenere la musica.