Sabato 6 febbraio 2021 andrà in onda la nuova puntata speciale del sabato di Amici di Maria De Filippi. Soltanto domani scopriremo se uno degli allievi della scuola dovrà lasciare il suo banco e abbandonare così la sua corsa verso il serale.

Amici 20, anticipazioni puntata di domani

Durante l’ultimo daytime è arrivata una busta per Esa nella quale Anna Pettinelli gli comunica che durante l’ultima sessione di provini ha notato un cantautore. Il ragazzo si chiama Aliperti e le ha dato la sensazione che potrebbe fare tanto nella scuola.

È arrivato il momento di mettere in discussione chi non gli sembra di avere dimostrato di avere tratto profitto dagli insegnamenti ricevuti nel canto, cioè Esa.

Esa ci sta e dunque domani dovremmo vederlo andare in sfida contro Aliperti. Riuscirà a rimanere nella scuola di Amici 20?

Veronica Peparini, in settimana, ha convocato i suoi allievi Giulia e Samuele e ha assegnato a Giulia, che ha difficoltà nella interpretazione, una coreografia comica. A Samuele, che lei ha sempre aiutato facendogli fare cose vicine al suo mondo, una coreografia modern.

I due ballerini proveranno a convincere i professori come hanno sempre fatto ma con qualcosa di molto diverso da ciò che abbiamo visto finora.

Sfida in vista anche per Rosa e per Martina, oggi i ballerini hanno ricevuto una comunicazione in cui è stata presentata una possibile sfidante di nome Serena.

Durante la puntata di domani la bravura della ballerina potrebbe compromettere la permanenza di una delle due ragazze nella scuola di Amici.

Entrambe sono, infatti, già convinte che troveranno del filo da torcere se una delle due verrà mandata in sfida contro di lei.