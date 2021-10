Sex and the City: Il revival uscirà a dicembre. Ecco il nuovo trailer

I revival, i reboot e le reunion sono ormai all’ordine del giorno basti pensare all’attesa per vedere di nuovo insieme il cast di Friends. Tra le novità più attese in questo ambito anche il revival di Sex and the City. Oggi HBO Max ha diffuso un nuovo trailer e annunciato il mese di uscita ovvero dicembre. Insomma una sorta di regalo di natale

Se l’assenza di Samantha ha fatto molto discutere abbiamo scoperto mesi fa che un personaggio molto amato ovvero Mr Big tornerà nel suo ruolo. Chris Noth, che veste i panni di Mr Big in Sex and the City, ha inoltre postato una foto insieme Sara Ramirez (Grey’s Anatomy) che è confermata come unica new entry finora. Ritroveremo poi Sarah Jessica Parker che interpreterà ancora una volta Carrie. Al suo fianco rivedremo anche Charlotte (interpretata da Kristin Davis) e Miranda (Cynthia Nixon). Non ci sarà invece la costumista originale ovvero Patricia Feld che al momento è impegnata in Emily In Paris.

Il nuovo capitolo avrà come titolo ‘And Just Like That’ e conterà dieci episodi. Il revival affronterà i problemi legati alla maturità e alla vita a cinquanta anni delle protagoniste. Inoltre anche la pandemia farà parte della trama. Il fatto che la serie abbia le sue location e il parte della sua forza nella città di New York lo ha reso inevitabile, aveva raccontato Sarah Jessica Parker. Del resto è stato qui l’epicentro per gli Stati Uniti dopo la primavera scorsa.

Ecco il nuovo trailer del revival:

And just like that… the next chapter begins. As announced by #HBOMaxEurope, a new Sex and the City story, And Just Like That… premieres this December on HBO Max. pic.twitter.com/qcpH0neR7H — HBO Max (@hbomax) October 5, 2021