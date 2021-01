Sex and the City: La pandemia e il lockdown saranno parte del revival

Ormai da qualche settimana è ufficiale la notizia del revival di Sex and the City (i dettagli qui). Come già successo in altre serie, una su tutte Grey’s Anatonomy, anche questa serie affronterà il tema pandemia e conseguenti restrizioni. Ecco cosa ha detto in proposito Sarah Jessica Parker

In un’intervista a Vanity Fair, riportata da EW, l’interprete di Carrie in Sex and the City ha affermato che la pandemia sarà parte della trama. Il fatto che la serie abbia le sue location e il parte della sua forza nella città di New York lo ha reso inevitabile. Del resto è stato qui l’epicentro per gli Stati Uniti dopo la primavera scorsa. L’attrice ha poi parlato delle sfide che le amiche ormai cinquantenni dovranno affrontare.

Penso che io, Cynthia e Kristin diamo entusiaste di raccontare il tempo che è passato, ha detto Sarah Jessica Parker. Dove sono in questo mondo così diverso da prima? Sono riuscite ad adattarsi? Quali ruoli hanno raggiunto? Quali amicizie, amori e sfide lavorative hanno affrontato? Come vivono la pandemia e le restrizioni? Sono spaventate, nervose o razionali? Sono davvero curiosa di come gli autori immaginano queste donne nel mondo di oggi.

Il nuovo capitolo di Sex and the City avrà come titolo ‘And Just Like That’ e andrà in onda con Sarah Jessica Parker, Cynthia Nixon e Kristin Davis, tre delle star del cast originale. Grande assente come già molte indiscrezioni avevano annunciato Kim Catrall ovvero l’iconica Samantha (scopri perchè qui). Conterà dieci episodi di circa mezz’ora e vedremo se Carrie, Miranda e Charlotte dovranno spettegolare su Zoom o a distanza di sicurezza.