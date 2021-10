Rihanna aprirà i negozi fisici Savage X Fenty nel 2022

Il marchio di lingerie Savage X Fenty di Rihanna sarà dal prossimo anno disponibile anche nei negozi al dettaglio. In questo modo sarà possibile provare personalmente i capi e testarne la straordinaria vestibilità ancor prima di acquistarli.

Per adesso sappiamo che il brand avrà dei negozi fisici propri e non sarà semplicemente distribuito da dei rivenditori. In un primo momento, tutti i negozi Savage X Fenty saranno aperti solo negli Stati Uniti. “Ma stiamo assolutamente discutendo su come potrebbe essere tale espansione in Europa”, ha assicurato la design officer del marchio, Christine Pendarvis.

Rihanna’s Savage X Fenty to open first physical stores in 2022 https://t.co/ax5b6m5G3V pic.twitter.com/eAV7Z0Zci2 — FashionNetwork Worldwide (@FNW_WW) October 5, 2021

I protagonisti dello show Savage for Fenty vol. 3 di Rihanna

Giunta al suo terzo anno consecutivo, la straordinaria fashion experience ha continuato a sfidare le convenzioni e a ridefinire il concetto di sensualità.

Lo spettacolo innovativo per presentare la nuova collezione ha visto l’esibizione delle star mondiali Nas, Daddy Yankee, BIA, Jazmine Sullivan, Ricky Martin, Normani e Jade Novah.

Ci sono state poi le special appearences di Adriana Lima, Alek Wek, Behati Prinsloo, Emily Ratajkowski, Erykah Badu, Gigi Hadid, Irina Shayk, Jeremy Pope, Leiomy, Lola Leon, Mena Massoud, Nyjah Huston, Precious Lee, Sabrina Carpenter, Thuso Mbedu, Troye Sivan, Vanessa Hudgens.

Questi ospiti e tanti altri hanno vestito l’ultima collezione Savage X Fenty disponibile all’acquisto nello store Amazon Fashion e sul sito ufficiale a partire dal 24 settembre.

L’attesissimo show di quest’anno ha unito moda, danza, musica e architettura iconica. Lo spettacolo ha messo in evidenza i capi attraverso elementi scenici, luci e tecniche di ripresa semplici ma allo stesso tempo di grande impatto.