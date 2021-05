Friends Reunion: ecco il video messaggio dei BTS!

Questa mattina, 27 maggio, è finalmente andata in onda su Sky e in streaming su NOW la tanto attesa Friends Reunion!

Clicca qui per abbonarti a Now e guardare la reunion!









In occasione della Friends Reunion abbiamo rivisto finalmente tutti insieme Jennifer Aniston, Courteney Cox, Lisa Kudrow, Matt LeBlanc, Matthew Perry e David Schwimmer

Gli attori interpreti di Rachel, Monica, Phoebe, Joey, Chandler e Ross si sono ritrovati insieme per ricordare i bei vecchi tempi passati. E anche per regalarci diverse chicche!

La Friends Reunion è stata infatti una vera e propria celebrazione dell’esperienza su quel set, lo Stage 24, negli studi Warner di Burbank – e dell’amicizia che su quelle tavole è nata.

La reunion di Friends ha visto alternarsi tanti, tantissmi ospiti! Fra di loro David Beckham, James Corden, Cindy Crawford, Cara Delevingne, Lady Gaga, Elliott Gould, Kit Harington, Larry Hankin, Mindy Kaling, Thomas Lennon, Christina Pickles, Tom Selleck, James Michael Tyler, Maggie Wheeler, Reese Witherspoon e Malala Yousafzai.

Friends: The Reunion è diretto da Ben Winston, anche produttore esecutivo insieme ai produttori esecutivi storici di Friends Kevin Bright, Marta Kauffman e David Crane e ai sei protagonisti. Lo speciale è una produzione Warner Bros. Unscripted Television in associazione con Warner Horizon, Fulwell 73 Productions e Bright/Kauffman/Crane Productions. Coproduttori esecutivi Emma Conway, James Longman e Stacey Thomas-Muir.

Che cos’hanno combinato i BTS alla reunion di Friends?

Se conoscete i BTS bene tanto quanto li conosciamo noi saprete di certo che RM, in particolare, ha con lo show un rapporto speciale.

Namjoon ha infatti rivelato in diverse occasioni di avere imparato l’inglese (è l’unico del gruppo a saperlo davvero bene) proprio grazie a Friends.

Alla reunion di Friends, per ovvi motivi logistici legati alla pandemia, i BTS hanno mandato un breve video messaggio!

Qui sotto potete vedere il video inviato dai BTS alla Friends Reunion!