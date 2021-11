Su Sky arriva il nuovo capitolo di Sex And The City

Il nuovo capitolo della rivoluzionaria serie TV Sex and the City sta per arrivare. And Just Like That… del produttore esecutivo Michael Patrick King, sarà disponibile a partire da dicembre su Sky Serie e in streaming su NOW, in contemporanea col debutto su HBO Max.

La nuova avventura segue Carrie (Sarah Jessica Parker), Miranda (Cynthia Nixon) e Charlotte (Kristin Davis) che sono passate dalle difficoltà della vita e dell’amicizia a trent’anni a quelle della vita e dell’amicizia a cinquanta. Vedremo, infatti, le beniamine che ci hanno accompagnato per anni con le loro avventure amorose affrontare le situazione appena entrate nei fatici -anta.









Il cast

Le riprese della serie sono ancora in corso e il cast include tantissime vecchie e nuove conoscenze come Sara Ramírez, Sarita Choudhury, Nicole Ari Parker, Karen Pittman, Chris Noth, Mario Cantone, David Eigenberg, Willie Garson e Evan Handler.

Produttori esecutivi sono Sarah Jessica Parker, Kristin Davis, Cynthia Nixon, Julie Rottenberg, Elisa Zuritsky, John Melfi e Michael Patrick King. Alla sceneggiatura King, Samantha Irby, Rachna Fruchbom, Keli Goff, Julie Rottenberg e Elisa Zuritsky. La serie è stata creata da Darren Star ed è basata sull’omonimo romanzo di Candace Bushnell.

Oltre che in Italia, And Just Like That… sarà disponibile in contemporanea anche in UK, Irlanda, Germania, Austria e Svizzera.









Non sappiamo ancora la data esatta del rilascio ma sicuramente potremmo vederla giusto in tempo per le festività natalizie!

Siete curiosi di guardare il nuovo capitolo di Sex And The City And Just Like That?