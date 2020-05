Il prossima 16 maggio l’Europa intera si sarebbe dovuta teoricamente riunire di fronte alla tv per seguire la finalissima di Eurovision Song Contest 2020. Alla luce degi eventi, ovviamente, la manifestazione che si sarebbe dovuta tenere in Olanda è stata cancellata. Questo, in ogni caso, non ha fatto perdere agli organizzatori la voglia di celebrare unione e diversità dei nostri popoli. Ecco il motivo dietro Europe Shine a Light!

Sabato prossimo, infatti, andrà in onda quello che è a tutti gli effetti l’evento sostitutivo di Eurovision Song Contest 2020. Stiamo parlando di una lunga serata ricca di musica ed emozioni nel corso della quale i cantanti provenienti da ogni paese interpreteranno pezzi che hanno fatto la storia di Eurovision.

Europe Shine a Light: ecco i cantanti (italiani e internazionali) in scaletta

A rappresentare il nostro paese sarà Antonio Diodato, che a quanto pare canterà nella suggestiva cornice dell’Arena di Verona. Ma non è finita qui! Europe Shine a Light vedrà partecipare anche Mahmood, Francesco Gabbani, Il Volo, Ermal Meta e Fabrizio Moro e Francesca Michelin.

Spot Eurovision: Europe Shine a Light

Fra gli internazionali troveremo Senhit, rappresentante di San Marino, Måns Zelmerlöw per la Svezia (Heroses), Eleni Foureira per Cipro (Fire) o ancora Montaigne per l’Australia (Don’t break me).

Come seguire lo spettacolo in diretta streaming e tv



Europe Shine a Light andrà in onda su Rai Uno a partire dalle ore 20:35 con il commento di Federico Russo e Flavio Insinna. A partire dalle ore 21 sarà trasmesso da Rai Quattro e Rai Radio 2 con il commento di Ema Stokholma e Gino Castaldo.

Se lo volete seguire in streaming vi invitiamo a cliccare qui per accedere al sito di RaiPlay