Selena Gomez e Benny Blanco: Sunset Blvd (Video, Testo e Traduzione)

Sunset Blvd è il nuovo singolo di Selena Gomez e Benny Blanco, pubblicato il 14 marzo 2025. La canzone è ispirata al loro primo appuntamento che si è svolto, appunto, a Sunset Blvd. Si tratta di una lunga strada di Los Angeles che attraversa luoghi iconici come Hollywood e Beverly Hills, arrivando all’Oceano Pacifico, celebre soprattutto per il suo fascino e la sua storia legata al mondo del cinema.

Questo brano di Selena e Benny anticipa l’uscita del loro album I Said I Love You First del 21 marzo.

Testo Sunset Blvd

You’re my cherry pie

I don’t care who knows it

Love me till I die

Bury me with roses

I know you’re awfully shy

But I can’t wait to hold it to hold that

Your big big hard heart!

With Open arms

Holding you naked

Middle of sunset

Boulevard

Making you famous

Everyone’s watching

Bare skin concrete

Their calling the police

Open arms

Holding you naked

Middle of sunset

Feels so good it hurts

But u fill up what’s broken

Women of few words

But for you I keep my mouth wide open

Praying and hoping

That ya quench my thirst

Not just dip your toes in

I want that

Big, big, hard heart!

With open arms

Holding you naked

Middle of sunset

Boulevard

Making you famous

Everyone’s watching

Bare skin concrete

Their calling the police

Open arms

Holding you naked

Middle of sunset

I just wanna touch it touch it

Try your hardest not to bust it

Gimme gimme love it love it

Hey hey hey

I just wanna touch it touch it

Try your hardest not to bust it

Gimme gimme how I love ur

Big big heart

With open arms

Holding you naked

Middle of sunset

Boulevard

Making you famous

Everyone’s watching

Bare skin concrete

Their calling the police

Open arms

Holding you naked

Middle of sunset

Traduzione

Sei la mia crostata di ciliegie

Non mi interessa chi lo sa

Amami finché non muoio

Seppelliscimi con le rose

So che sei terribilmente timida

Ma non vedo l’ora di tenerla per tenerla

Il tuo grande, grande cuore duro!

Con le braccia aperte

Ti tengo nuda

A metà del tramonto

Boulevard

Ti rendo famosa

Tutti guardano

Pelle nuda di cemento

Chiamano la polizia

Braccia aperte

Ti tengo nuda

A metà del tramonto

È così bello che fa male

Ma tu riempi ciò che è rotto

Donne di poche parole

Ma per te tengo la bocca spalancata

Pregando e sperando

Che tu plachi la mia sete

Non solo che immerga le dita dei piedi

Voglio quel

Grande, grande, duro cuore!

A braccia aperte

Ti tengo nuda

A metà del tramonto

Boulevard

Ti rendo famosa

Tutti guardano

Cemento nudo

Chiamano la polizia

Braccia aperte

Ti tengo nuda

A metà del tramonto

Voglio solo toccarlo, toccarlo

Fai del tuo meglio per non romperlo

Dammi, dammi, amalo, amalo

Hey hey hey

Voglio solo toccarlo, toccarlo

Fai del tuo meglio per non romperlo

Dammi, dammi quanto ti amo

Cuore grande, grande

A braccia aperte

Ti tengo nuda

A metà del tramonto

Boulevard

Ti rendo famosa

Tutti guardano

Cemento nudo

Chiamano la polizia

Braccia aperte

Ti tengo nuda

A metà del tramonto

Cosa ne pensate di Sunset Blvd di Selena Gomez e Benny Blanco?