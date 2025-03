Selena Gomez e benny blanco: Don’t Wanna Cry (Video, Testo e Traduzione)

Don’t Wanna Cry è una delle tracce contenute nell’album I Said I Love You First di Selena Gomez e benny blanco che è stato pubblicato venerdì 21 marzo 2025. Qui sotto il video ufficiale della canzone.

Testo Don’t Wanna Cry

Left the door wide open for the whole wide world to see you

Then you kiss her right in front of me like I’m not even there

I should cause a scene for shit you’ve done to me

The saddest part is we both know that I would never leave

You know how it goes

Everybody knows

I’m just another hand you hold

I don’t wanna cry now

I don’t wanna cry now

Theres nothing to say

It’s not gonna change

Baby, I’m the one to blame

I don’t wanna cry now

I don’t wanna cry now

Theres nothing to say

It’s not gonna change

Baby im the one to blame

I know that I said I’d forgive you once but baby

It’s been a hundred times and I still crawl back for more

I should cause a scene for shit you’ve done to me

The saddest part is we both know that I would never leave

You know how it goes

Everybody knows

I’m just another hand you hold

I don’t wanna cry now

I don’t wanna cry now

There’s nothing to say

It’s not gonna change

Baby I’m the one to blame

I don’t wanna cry now

I don’t wanna cry now

There’s nothing to say

It’s not gonna change

Baby I’m the one to blame

One day you’re gonna wake up

All that is left is my pillow and makeup

Saying Say la vie cus

Baby the games up

Now I’ll find another hand to hold

Traduzione

Hai lasciato la porta spalancata perché tutto il mondo ti vedesse

Poi la baci proprio davanti a me come se non fossi nemmeno lì

Dovrei fare una scenata per la m***a che mi hai fatto

La parte più triste è che sappiamo entrambi che non me ne andrei mai

Sai come va

Tutti lo sanno

Sono solo un’altra mano che tieni

Non voglio piangere ora

Non voglio piangere ora

Non c’è niente da dire

Non cambierà

Tesoro, sono io quello da biasimare

Non voglio piangere ora

Non voglio piangere ora

Non c’è niente da dire

Non cambierà

Tesoro, sono io quello da biasimare

So che una volta ho detto che ti avrei perdonato, ma tesoro

Sono passate cento volte e continuo a strisciare indietro per averne di più

Dovrei fare una scenata per la m***a che mi hai fatto

La parte più triste è che sappiamo entrambi che non me ne andrei mai

Sai come va

Tutti lo sanno

Sono solo un’altra mano che tieni hold

Non voglio piangere ora

Non voglio piangere ora

Non c’è niente da dire

Non cambierà

Tesoro, sono io quello da biasimare

Non voglio piangere ora

Non voglio piangere ora

Non c’è niente da dire

Non cambierà

Tesoro, sono io quello da biasimare

Un giorno ti sveglierai

Tutto ciò che resta è il mio cuscino e il trucco

Dicendo Say la vie cus

Tesoro, i giochi sono finiti

Ora troverò un’altra mano da tenere

Cosa ne pensate di Don’t Wanna Cry di Selena Gomez e benny blanco?