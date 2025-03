Selena Gomez e benny blanco: Ojos Tristes (Video, Testo e Traduzione)

Ojos Tristes è una delle tracce contenute nell’album I Said I Love You First di Selena Gomez e benny blanco che è stato pubblicato venerdì 21 marzo 2025. Qui sotto il video ufficiale della canzone.

Testo Ojos Tristes

No, it’s not hard to see

That you probably feel worse than me

It’s not your fault I have to leave

Please don’t you look that way, baby

Those sad eyes, sad eyes

You know I don’t wanna say goodbye

Don’t cry, don’t cry

Just hold me for one last time

El muchacho de los ojos tristes

Vive solo y necesita amor

Como el aire, necesita verme

Como al sol, lo necesito yo

El muchacho de los ojos tristes (That boy is sad)

Ha encontrado al fin una razón (I wanna hold him)

Para hacer que su mirada ría (And seize the night)

Con mis besos y mi gran amor

Han pasado dos años

Te sigo pensando en todos mis sentidos

Antes eran tus ojos lloviendo en otoño

Y ahora son los míos

Cómo cambió, amor

Felices éramos los dos

Y ahora lloro, por Dios

Tristeza en mí amaneció

El muchacho de los ojos tristes

Vive solo y necesita amor

Como el aire, necesita verme

Como al sol, lo necesito yo

El muchacho de los ojos tristes (That boy is sad)

Ha encontrado al fin una razón (I wanna hold him)

Para hacer que su mirada ría (And seize the night)

Con mis besos y mi gran amor

La-da-da-da, da-da, da-da, da-da

La-da-da-da, da-da, da-da, da-da

La-da-da-da, da-da, da-da, da-da

La-da-da-da, da-da, da-da, da-da

Traduzione

No, non è difficile da vedere

Che probabilmente ti senti peggio di me

Non è colpa tua se devo andarmene

Per favore non guardare in quella direzione, tesoro

Quegli occhi tristi, occhi tristi

Sai che non voglio dirti addio

Non piangere, non piangere

Tienimi stretto solo per un’ultima volta

Il ragazzo dagli occhi tristi

Vive solo e ha bisogno di amore

Come l’aria, ha bisogno di vedermi

Come il sole, ne ho bisogno

Il ragazzo dagli occhi tristi (Quel ragazzo è triste)

Alla fine ha trovato una ragione (voglio tenerlo stretto)

Per far ridere i tuoi occhi (e cogliere la notte)

Con i miei baci e il mio grande amore

Sono passati due anni

Continuo a pensare a te con tutti i miei sensi

Prima i tuoi occhi piovevano in autunno

E ora sono miei

Come è cambiato, amore

Eravamo entrambi felici

E ora piango, per l’amor di Dio

La tristezza è sorta in me

Il ragazzo dagli occhi tristi

Vive solo e ha bisogno di amore

Come l’aria, ha bisogno di vedermi

Come il sole, ne ho bisogno

Il ragazzo dagli occhi tristi (Quel ragazzo è triste)

Alla fine ha trovato una ragione (voglio tenerlo stretto)

Per far ridere i tuoi occhi (e cogliere la notte)

Con i miei baci e il mio grande amore

La-da-da-da, da-da, da-da, da-da

La-da-da-da, da-da, da-da, da-da

La-da-da-da, da-da, da-da, da-da

La-da-da-da, da-da, da-da, da-da

