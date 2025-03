Eurovision 2025: video e testo di Wasted Love di J-J (Austria)

Wasted Love di J-J è il brano che rappresenta l’Austria all’Eurovision Song Contest 2025. Il cantante, il cui vero nome è Johannes Pietsch, è nato a Vienna nel 2001 ed è cresciuto a Dubai, per poi tornare a vivere nella capitale austriaca successivamente.

Alcuni tra i più appassionati di musica potrebbero già conoscere JJ grazie al talent show televisivo Starmania, dove ha messo in mostra la sua straordinaria voce e estensione, arrivando alla finale dello show nel 2021. Attualmente, l’artista austro-filippino si esibisce alla Vienna State Opera e ha partecipato a numerose produzioni musicali, tra cui Die Zauberflöte, Von der Liebe Tod e Tschick.

Il video ufficiale dell’Austria a Eurovision 2025

Testo di Wasted Love di J-J

I’m an ocean of love

And you’re scared of water

You don’t want to go under,

So you let me go under.

I reach out my hand,

But you watch me grow distant

Drift out to the sea

And far away in an instant

You left me in the deep end

I’m drowning in my feelings

How do you not see that?

Now that you’re gone

All I have is wasted love

This wasted love

Now that you’re gone

Can’t fill my heart with wasted love

This wasted love

When you let me go,

I barely stayed afloat

I’m floating all alone

Still I’m holding on to hope

Now that you’re gone

All I have is wasted love

This wasted love

Now that you’re gone

Can’t fill my heart with wasted love

This wasted love

Wasted love

This wasted love

Wasted, wasted, wasted, wasted

Wasted, wasted, wasted, wasted, love

Wasted love

Traduzione

Sono un oceano d’amore

E tu hai paura dell’acqua

Non vuoi andare a fondo,

Così mi lasci andare a fondo.

Ti tendo la mano,

Ma mi guardi allontanarmi

Alla deriva verso il mare

E lontano in un istante

Mi hai lasciato nel profondo

Sto annegando nei miei sentimenti

Come fai a non vederlo?

Ora che te ne sei andata

Tutto quello che ho è amore sprecato

Questo amore sprecato

Ora che te ne sei andata

Non puoi riempire il mio cuore di amore sprecato

Questo amore sprecato

Quando mi hai lasciato andare,

Sono rimasto a malapena a galla

Sto galleggiando tutto solo

Eppure mi aggrappo alla speranza

Ora che te ne sei andata

Tutto quello che ho è amore sprecato

Questo amore sprecato

Ora che te ne sei andata

Non puoi riempire il mio cuore di amore sprecato

Questo amore sprecato

Amore sprecato

Questo amore sprecato

Sprecato, sprecato, sprecato, sprecato

Sprecato, sprecato, sprecato, sprecato, amore

Amore sprecato

Cosa ne pensate di Wasted Love di J-J?