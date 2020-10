Su Ginger Generation ve l’avevamo anticipato in questa occasione. Esce oggi, 16 ottobre, in tutte le piattaforme di streaming e negli online store Lonely, un nuovo singolo collaborazione fra Benny Blanco e Justin Bieber!

Dopo aver collaborato con la sua ex Selena Gomez, dunque, Benny Blanco dà vita ad un nuovo pezzo con Justin Bieber. Un pezzo che, almeno in teoria, dovrebbe rimanere fuori dal prossimo album di Justin. L’artista canadese, come già vi raccontavamo, dovrebbe pubblicare il suo sesto disco di carriera entro la fine del 2020.

Qui sotto trovate audio, testo e traduzione di Lonely di Benny Blanco e Justin Bieber!

Testo

Verse 1] Everybody knows my name now

But something ’bout it still feels strange

Like looking in the mirror

Tryna steady yourself and seeing somebody else

And everything is not the same now

It feels like all our lives have changed

Maybe when I’m older, it’ll all calm down

But it’s killing me now

Traduzione

[Pre-Chorus] What if you had it all but nobody to call?Maybe then you’d know me‘Cause I’ve had everythingBut no one’s listeningAnd that’s just fucking lonely [Chorus] I’m so lo-o-o-onelyLo-o-o-onely [Verse 2] Everybody knows my past nowLike my house was always made of glassAnd maybe that’s the price you payFor the money and fame at an early ageAnd everybody saw me sickAnd it felt like no one gave a shitThey criticized the things I didAs an idiot kid[Pre-Chorus] What if you had it all but nobody to call?Maybe then you’d know me‘Cause I’ve had everythingBut no one’s listeningAnd that’s just fucking lonely [Chorus] I’m so lo-o-o-onelyLo-o-o-onelyI’m so lo-o-o-onelyLo-o-o-onely

tutti conoscono il mio nome ora

ma qualcosa sembra strano

come guardarsi allo specchio

cercando di immobilizzarsi e per vedere qualcun altro

e niente è come prima, ora

sembra che tutte le nostre vite siano cambiate

forse quando sarò più vecchio, tutto si calmerà

ma adesso mi uccide

e se non avessi nessuno da chiamare

forse allora mi potresti capire

perché ho avuto tutto

ma nessuno ascolta

e mi fa sentire maledettamente solo

sono così so so so solo

so so so solo

tutti conoscono il mio passato ora

come se la mia casa avesse i muri di cristallo

e forse è il prezzo da pagare

per avere soldi e fama da giovane

e tutti mi hanno visto star male

e mi è sembrato che a nessuno importasse nulla

hanno criticato le cose che ho fatto

come un bambino idiota



e se non avessi nessuno da chiamare

forse allora mi potresti capire

perché ho avuto tutto

ma nessuno ascolta

e mi fa sentire maledettamente solo

sono così so so so solo

so so so solo