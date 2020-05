Disney Family Singalong 2: la data e tutti i cantanti che ci saranno

Grandi notizie per tutti i Disney geeks del mondo! Dopo il grande successo della prima “edizione” (se così la vogliamo chiamare!) torna l’appuntamento con il Disney Family Singalong!

Proprio così: nei prossimi giorni avremo la fortuna di vedere molti dei nostri artisti preferiti esibirsi su alcune delle più celebri canzoni Disney di sempre! L’evento, che negli Stati Uniti sarà tramsesso in tv e in streaming dalla ABC, è stato organizzato per rendere un po’ meno buie queste difficili giornate di clausura forzata.

Disney Family Singalong 2: la data e tutti gli ospiti!

La seconda parte del Singalong Disney andrà in onda il prossimo 10 maggio, domenica (in Italia sarà a cavallo fra domenica e lunedì 11).

Fa gli ospiti già confermati per l’evento vedremo esibirsi, ovviamente da remoto, Katy Perry, John Legend, Christina Aguilera e Lindsay Arnold di Dancing with the Stars. Inoltre ci potreno godere le esibizioni di Alan Bersten, Witney Carson, Val Chmerkovskiy, Jenna Johnson, Sasha Farber e Emma Slate. Ma non è finita qui!

Nelle ultime ore, infatti, a confermare la loro partecipazione a Disney Family Singalong 2 saranno anche Tituss Burgess, Sabrina Carpenter e Jennifer Hudson. Ciliegina sulla torta saranno le esibizioni di Chloe x Halle, Halsey, Derek Hough, Idina Menzel, Miguel, KeKe Palmer e Seth Rogen!

Le anticipazioni su Disney Family Singalong 2

Sappiamo per certo che l’intro di questo Volume II sarà epico! Ad aprire lo spettacolo saranno infatti Idina Menzel (già voce di Elsa in Frozen) e Ben Platt che interpreteranno A Whole New World. La canzone, come saprete, è uno dei pezzi della colonna sonora di Aladdin!

Fra le perforrmance più attese troviamo anche quella di Christina Aguilerra e Miguel che canteranno Remember me dalla colonna sonora di Coco e Rebel Wilson che canterà Poor unfortunate souls da La Sirenetta.