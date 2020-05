Katy Perry: Daisies è il nuovo singolo, il primo del quinto album!

Katy Perry annuncia il suo nuovo singolo: si intitola Daisies e verrà rilasciato come primo estratto del suo quinto album! Il singolo sarà disponibile dal prossimo 15 maggio, come scrive la cantante sulle sue pagine social.

Il nuovo progetto era effettivamente già nell’aria, visto che la cantante poco tempo fa ha rivelato in una diretta Facebook di avere in cantiere una grande sorpresa per quest’estate.

Nel mese di aprile, la cantante statunitense ha infatti svelato che il suo nuovo album verrà rilasciato tra pochi mesi. Così, non ci sarà uno slittamento a causa dell’emergenza sanitaria, come i suoi fan avevano invece pensato.

Le indiscrezioni avevano invece indovinato l’imminente rilascio del singolo (ma non il titolo), previsto proprio nel mese di maggio. Stando alle parole di Katy, gli ultimi brani pubblicati, tra cui la hit Never really over, Small Talk e Harleys in Hawaii, invece, non dovrebbero entrare a far parte del nuovo progetto.

Come sappiamo, gli auguri di Pasqua di Katy Perry sono arrivati con una sua foto mascherata da coniglietto. Anzi, da futura mamma coniglietto. Perché la cantante ha colto l’occasione di questo travestimento per mostrare anche il suo pancione.

Dopo aver annunciato l’attesa del suo primo figlio dal compagno Orlando Bloom con un videoclip musicale, la cantante è dunque tornata a mostrare la pancia sui social con una foto nell’ingresso di casa sua, vestita da adorabile coniglietto.

L’arrivo del bebè è previsto per l’estate e sarà una femmina. Lo ha rivelato la stessa cantante, 35 anni, postando la foto del suo amato compagno ricoperta da panna rosa. Non solo questo lieto evento, dunque, si prospetta per Katy Perry nei prossimi mesi, ora è confermato che sta per uscire anche il suo atteso nuovo progetto discografico.