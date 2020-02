Come promesso nei giorni scorsi, Tiziano Ferro ha dato il via alla sua partecipazione al Festival di Sanremo 2020 come ospite fisso cantando ben tre canzoni! Tiziano è infatti stato presente in puntata, trasmessa da Rai Uno il 4 febbraio, con un trittico che ci ha fatto davvero emozionare tantissimo!

Le “danze” Tiziano Ferro le ha lanciate con una versione dal sapore swing di Nel blu dipinto di blu, uno dei brani italiani più celebri di sempre interpretato da Domenico Modugno. La seconda è Almeno tu nell’universo, immortale brano di Mia Martini.

La terza ultima, infine, è il brano che dà il titolo all’ultimo disco di Tiziano, Accetto Miracoli. Il pezzo vi ricordiamo è uno dei brani scritti da Giordana Angi. La cantante, come saprete, è a sua volta in gara al Festival con il pezzo Come mia madre.

Qui sotto trovate i video delle esibizioni di Tiziano Ferro alla prima serata del Festival di Sanremo 2020!

Festival di Sanremo – S2020E1 – Tiziano Ferro canta ‘Almeno tu nell’universo’ – Video – RaiPlay Tiziano Ferro incanta il pubblico dell’Ariston celebrando Mia Martini e la sua ‘Almeno tu nell’universo’

Tiziano Ferro, vi ricordiamo, ha da poco pubblicato il suo settimo disco in carriera. Sanremo è stata un’ottima occasione per farsi un po’ di sana promozione!

L’artista originaria di Latina ha in serbo per noi ancora tante sorprese per Sanremo 2020! Tiziano ha reso disponibile nei giorni scorsi una video intervista nella quale ha svelato maggiori dettagli sulla propria partecipazione al prossimo Festival di Sanremo, dove sarà ospite per ognuna delle cinque serate.

Oltre alle canzoni qui sopra indicate, Tiziano ha infatti confermato che si esibirà con Massimo Ranieri su Perdere L’Amore. L’artista originario di Latina ha infatti deciso di partecipare alla kermesse per rendere omaggio ai 70 anni del Festival. Non avrebbe davvero potuto scegliere delle canzoni migliori!