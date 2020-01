La pausa invernale di Riverdale è finita settimana scorsa e ieri è andato in onda l’undicesimo episodio della quarta stagione. La rivalità con la Stonewall Prep che nello scorso episodio era sportiva ora diventa più intellettuale. Un episodio in cui l’adrenalina della competizione, la rivalità e lo spionaggio sono stati protagonisti. Ecco un breve recap per capire cos’è successo!

Betty (Lili Reinhart) è determinata a battere Bret durante il quiz televisivo a cui partecipano. L’adrenalina è al massimo e Betty allena al massimo le sue compagne di gioco ovvero Veronica, Toni e Cheryl. La preparazione da buoni risultati e le ragazze di Riverdale arrivano in finale con la Stonewall Prep. Betty e Jughead riusciranno a vedersi in un breve time-out e la ragazza scopre che il suo fidanzato è entrato a Yale così come Bret. La giovane Cooper vuole vincere a tutti i costi e utilizza Charles e l’FBI per indagare sul suo passato e scoprire i punti deboli.

Scopriamo così qualche suo scheletro nell’armadio. Infatti, pare che Bret sia entrato a Yale e ancora prima nella prestigiosa Stonewall solo pagando. Messo all’angolo da Bret il ragazzo cercherà di farla entrare in contrasto con Jug. Infatti afferma che lui sta usando la storia del padre di Black Hood come ispirazione per storia dei libri. I due litigano e l’umore della ragazza peggiora quando scopre che è proprio l’essere figlia di Black Hood che non le ha permesso di entrare a Yale. La madre e Jug riescono a calmarlo e il ragazzo le promette di aiutarla a vendicarsi di Bret e a entrare all’università.

Università, crisi familiari e riconciliazioni

Sembra che a Riverdale i test d’ingresso all’università siano particolari. Infatti, Jug porta il reclutatore di Yale alla fine del quiz televisivo. Se Betty batterà Bret entrerà a Yale. Betty potrebbe barare perchè la madre ha le risposte alle domande e gliele fornisce ma vincerà in modo pulito. Tuttavia, Bret fa la spia al preside che scopre le risposte nel camerino di Betty e annullerà la vittoria. Jughead decide allora di difendere la sua ragazza e sfidare Bret. Archie intanto da un lavoro allo zio Frank.

Nel frattempo, Veronica e Cheryl trasformano lo speakeasy in un club di ballo per finanziare il loro nuovo progetto: rum all’acero. Hiram riuscirà a farle chiudere ma le ragazze troveranno una nuova location grazie a Penelope. Come sempre il flashforward finale ci preoccupano e riempie di dubbi. Vediamo Betty in lacrime dire ad Archie: Lui non ternerà più e non so come andare avanti. Il mistero intorno al destino di Jughead si infittisce.