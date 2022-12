Sanremo 2023 – BIG in gara: Ecco chi sono i cantanti che saliranno sul palco

Marco Mengoni, Elodie, Ariete ed il ritorno degli Articoli 31, sono solo alcuni dei nomi dei Big di Sanremo 2023. Il conduttore Amadeus ha annunciato le prime anticipazioni durante in diretta domenica 4 dicembre durante il TG1 delle 13.30: i primi nomi annunciati dal conduttore e direttore artistico del Festival sono stati Colapesce di martino, Modà, Mara Sattei, Leo Gasman, I Cugini di Campagna e Mr Rain.

Sanremo 2023 – tutti i Big in gara:

Quest’anno a Sanremo 2023 saranno presenti sul palco 22 artisti: di cui 6 selezionati da Sanremo Giovani 2022.

Giorgia Articoli 31 Elodie Colapesce di martino Ariete Modà Mara Sattei Leo Gasman I Cugini di Campagna Mr Rain Marco Mengoni Anna Oxa Lazza Tananai Paola e Chiara LDA Madame Gianluca Grignani Rosa Chemical Coma_Cosa Levante Ultimo

La nuova edizione del Festival:

La 73esima edizione del Festival in programma martedì 7 feb 2023 – sabato 11 feb 2023. I titoli dei brani che verranno presentati in gara al Festival verranno annunciati durante la diretta della finale di Sanremo Giovani, su Rai1 il 16 dicembre. La serata incoronerà anche i due giovani vincitori, che gareggeranno direttamente tra i Big all’Ariston. In tutto, dunque, a contendersi la vittoria di Sanremo 2023 a febbraio saranno 25 artisti, senza suddivisioni in categorie.

Sanremo 2023 – i conduttori:

Amadeus sarà il padrone di casa ancora una volta, dopo il grande successo delle ultime tre edizioni, e con il ci saranno un veterano ed un volto nuovo dell’Ariston. Chiara Ferragni, infatti, è stata annunciata con co-conduttrice e per prima volta salirà sul palco più importante d’Italia: “Grazie ad Amadeus per avermi voluto al suo fianco per aprire e chiudere Sanremo“, aveva scritto sui social l’imprenditrice digitale dopo l’annuncio.

Un mese dopo, invece, il conduttore aveva rivelato che al suo fianco ci sarà anche Gianni Morandi, che torna all’Ariston dopo una lunga serie di conduzioni e partecipazioni come artista in gara. “Sono felice di annunciare qualcosa di importante: il co-conduttore del prossimo Festival di Sanremo. Sì il prossimo co-conduttore, perché per tutte le cinque sere sul palco saremo in due. Io e il grande Gianni Morandi“, aveva annunciato Amedeus.

“Sono molto contento, è una grande gioia, Gianni è amato da tutti, è la storia della televisione e della musica ma è anche il presente perchè lui è amatissimo da intere generazioni e i ragazzi lo amano così come i nostri genitori negli anni ’60: è attualissimo” aveva aggiunto Amadeus.