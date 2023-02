Tananai: chi sono Olga e Maxim, i protagonisti del video di Tango

Tananai sul palco di Sanremo 2023 ha ringraziato Olga e Maxim, i due ragazzi ucraini protagonisti del video ufficiale di Tango. Ma chi è la coppia di innamorati che ha commosso l’Italia?

Il video di Tananai:

Nel videoclip ufficiale di Tango, pezzo portato da Tananai alla 73° edizione della kermesse canora, vediamo due ragazzi insieme su un battello, su una pista da sci, avvolti nel fumo di uno shisha bar. Poi separati dalla guerra, lui al fronte, lei sfollata a Milano. Questi due innamorati sono Olga Rastieriaiev ed il marito Maksim, entrambi di 35 anni, esistono davvero e le immagini che vediamo nel video sono state prese proprio dai loro cellulari. La guerra in Ucraina li sta tenendo lontani.

Olga e Maksim vengono da Smoline, provincia di Kirovohrag: non lontano da Kryvi Ryh, città natale del presidente Zelensky, e dal confine moldavo. Nel video appare anche la figlia Liza. Olga e la figlia sono arrivate a Milano a Marzo 2022, mentre lui sta combattendo al fronte in Ucraina da un anno.

“Quando amici mi hanno raccontato della storia di Olga e Maksim. Stavo scrivendo la canzone, sono stato travolto da emozioni molto forti. A questo tipo di relazione a distanza non pensiamo mai: quella forzata a causa di una guerra” ha detto Tananai.

Guarda il video ufficiale:

La canzone:

Tango è stata scritta da Tananai insieme a Paolo Antonacci, Alessandro Raina e Davide Simonetta (anche produttore insieme a Tananai). Il video porta un messaggio di pace e di speranza: quella di poter un giorno cantare l’abbraccio del ricongiungimento tra i due ragazzi.

Testo di Tango di Tananai

Non c’è un amore senza una ragazza che pianga

Non c’è più telepatia

È un’ora che ti aspetto

Non volevo dirtelo al telefono

Eravamo da me, abbiamo messo i Police

Era bello finché ha bussato la police

Tu, fammi tornare alla notte che ti ho conosciuta

Così non ti offro da bere e non ti ho conosciuta

Ma ora addio, va bene amore mio

Non sei di nessun altro

E di nessuna io

Lo so quanto ti manco

Ma chissà perché Dio

Ci pesta come un tango

E ci fa dire

Amore tra le palazzine a fuoco

La tua voce riconosco

Noi non siamo come loro

È bello, è bello, è bello

È bello stare così

Davanti a te in ginocchio

Sotto la scritta al neon di un sexy shop

Se amarsi dura più di un giorno

È meglio, è meglio

È meglio che non rimani qui

Io tornerò un lunedì

Come si salva un amore se è così distante

È finita la poesia

È un anno che mi hai perso

È quel che sono, non volevo esserlo

Eravamo da me, abbiamo messo i Police

Ridevamo di te che mi sparivi nei jeans

Tu, fammi tornare alla notte che ti ho conosciuta

Così non ti offro da bere e non ti ho conosciuta

Ma ora addio, va bene amore mio

Non sei di nessun altro

E di nessuna io

Lo so quanto ti manco

Ma chissà perché Dio

Ci pesta come un tango

E ci fa dire

Amore tra le palazzine a fuoco

La tua voce riconosco

Noi non siamo come loro

È bello, è bello, è bello

È bello stare così

Davanti a te in ginocchio

Sotto la scritta al neon di un sexy shop

Se amarsi dura più di un giorno

È meglio, è meglio

È meglio che non rimani qui

Io tornerò un lunedì

Ma non è mai lunedì

Qui non è mai lunedì

Amore, tra le palazzine a fuoco

La tua voce riconosco

Noi non siamo come loro

È meglio, è meglio

È meglio che non rimani qui

Io tornerò un lunedì

Ma non è mai lunedì

