Ecco il testo e la traduzione di Non c’è più musica, il nuovo singolo del rapper Mr. Rain, in collaborazione con la cantante britannica Birdy. Il brano farà parte del terzo album dell’artista Mattia Balardi, intitolato Petrichor, che è di prossima uscita.

Audio

Testo di Non c’è più musica (fonte AngoloTesti

C’è una parte di me che nessuno vuole

quel lato più triste che piaceva a te

che odiavano le altre persone

ho due nuvole dentro i miei occhi

e un silenzio pieno di parole

e anche se fuori c’è il sole dentro finisce che alla fine piove

Capirai cosa vuoi solo quando avrai perso qualcosa davvero

siamo voci che girano il mondo e non cambiano mai come un’eco

tu soltanto hai saputo vedermi meglio di com’ero

E oggi che non c’è più musica

cosa ti resta di me?

I’m still counting the days

since you’ve gone everything’s black and white

and I keep hearing your name

I see you in my dreams almost every night

I’m looking up at the sky

there’s no more music if I’m not where you are

in silence we pray

that you wait somewhere out there in the dark

E non ricordiamo mai i singoli giorni a chi li ha resi migliori

non ricordiamo la musica ma i momenti che ci legano alle canzoni

le parole sono tutte uguali ma cambiano aspetto a seconda di chi te le dice

un dipinto che non ha colori resta un semplice foglio con una cornice

Siamo stelle cadute in silenzio dallo stesso cielo

due binari con strade diverse che portano a un unico treno

ma ti ho dato la parte peggiore ci quello che avevo

E oggi che non c’è più musica

cosa ti resta di me?

I’m still counting the days

since you’ve gone everything’s black and white

and I keep hearing your name

I see you in my dreams almost every night

I’m looking up at the sky

there’s no more music if I’m not where you are

in silence we pray

that you wait somewhere out there in the dark

Oh, are you out there in the dark?

Somewhere out there in the dark?

I’m still counting the days

since you’ve gone everything’s black and white

and I keep hearing your name

I see you in my dreams almost every night

I’m looking up at the sky

there’s no more music if I’m not where you are

in silence we pray

that you wait somewhere out there in the dark

Traduzione di Non c’è più musica di Mr. Rain feat Birdy

Sto ancora contando i giorni

da quando te ne sei andato ogni cosa è in bianco e nero

e continuo a sentire il tuo nome

ti vedo nei miei sogni quasi ogni notte

sto guardando in alto nel cielo

non c’è più musica se non sono dove sei tu

in silenzio preghiamo

che tu aspetti da qualche parte là fuori nel buio

Oh, sei là fuori nel buio

da qualche parte là fuori nel buio?