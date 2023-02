Sanremo 2023 – Il significato dei look di Chiara Ferragni della Finale

Chiara Ferragni è tornata per la seconda volta sul palco di Sanremo 2023 ed anche questa volta ha voluto lanciare un messaggio attraverso i suoi look. Tutti i suoi abiti, infatti, avranno un unico fil rouge che contribuiranno ha raccontare una storia.

Chiara ha iniziato a lavorare ai look a Giugno, ma gli ultimi dettagli sono stati chiusi a ridosso della prima serata. Con lei hanno collaborato Maria Grazia Chiuri, direttore creativo di Dior e Daniel Roseberry, stilista di Schiaparelli, che cureranno i suoi look delle due serate sul palco dell’Ariston.

I look di Chiara Ferragni alla Finale di Sanremo 2023:

Primo look:

Il primo outfit è stato disegnato Daniel Roseberry per Schiapparelli e Chiara ha pubblicato un post per raccontare l’idea da cui è nato il look:

La donna e madre guerriera Essere donne senza dover essere considerate solo delle madri. La lotta femminile contro la colpa di voler conciliare tutto è stato il tema che abbiamo chiesto di elaborare a Daniel Roseberry per questo abito realizzato dalla maison Schiaparelli . La durezza dell’armatura oro scolpita sui seni di Chiara rappresenta una forza che non ha bisogno di imitare quella maschile per essere considerata di pari livello. Mentre la sottoveste di satin è dipinta di blu perché è da sempre il colore associato alla sacralità della maternità qui rappresentata come stereotipo della donna mentre nutre un bambino d’oro. Non essere considerate solo apparati riproduttivi è la scelta per cui combattere ogni singolo giorno!

Secondo look:

L’impronta oro di un corpo di donna impresso sul blu di un abito a colonna. L’audacia di quel gesto artistico e scandaloso dell’artista Yves Klein ha ispirato il look della ss 2023 di Schiaparelli che secondo Daniel Roseberry era la sintesi perfetta del nostro progetto sanremese. Nel lavoro dell’artista francese i corpi delle donne erano liberati dalla loro immobilità di manichino e chiamati a imprimere autonomamente le proprie forme su grandi canvas bianchi da dipingere in blu. Liberate il vostro corpo e fatene ciò che volete perché il corpo della donna è il capolavoro massimo della creazione.

