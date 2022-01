Amici 21: l’ex allieva Mara Sattei ospite in studio con Giorgia

Mara Sattei è stata in studio durante il pomeridiano di oggi di Amici 21, per presentare il suo nuovo singolo, un brano in duetto con Giorgia.

Durante l’ospitata ad Amici l’artista ha ricordato con Maria un dettaglio, quello del suo provino per il talent show. Mara inviò, infatti, il filmato per l’audizione registrandolo in bagno!

La sorella del rapper Tha Supreme ha presentato poi il singolo Parentesi, una delle tracce del suo primo disco, Universo, che la vede duettare con la sempre bravissima cantante Giorgia.

Maria De Filippi si è dimostrata molto felice del successo che l’artista sta riscuotendo anche se per tutto questo tempo, è stata la prima volta in cui è tornata come ospite nel suo studio.

A proposito del featuring Mara ha dichiarato: “Ho scritto questo brano al pianoforte, ispirandomi alla bellezza di Roma d’inverno. Aver avuto il grande onore di poterlo condividere con un’artista come Giorgia è stato davvero incredibile. Da subito le nostre voci insieme si sono unite alla perfezione, creando tante sfumature diverse tra loro e dando vita a qualcosa di unico. Io sono nata e cresciuta con la sua musica e non smetterò mai di ringraziarla per aver contribuito con la sua voce immensa a questo brano”.

In che anno Mara Sattei ha partecipato ad Amici?

Mara, che all’epoca si faceva chiamare ancora con il suo vero nome, Sara Mattei, è stata introdotta dalla De Filippi come una sua ex alunna.

La cantante, infatti, ha partecipato ad Amici 9 anni fa, nell’edizione 2013-2014. Si tratta dell’edizione vinta da Deborah Iurato, dietro di lei si classificarono i Dear Jack.

Nella stessa annata parteciparono anche Nick Casciaro, Naomi Mele, Giacomo Castellana, Francesca Del Toro, Christian Pace e Denny Lahome.

Mara Sattei arrivò al Serale nella squadra dei Blu capitanata dal direttore artistico Miguel Bosé. Venne eliminata durante la seconda puntata ma questo di certo non ha fermato il suo promettente percorso artistico.