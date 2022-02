Sanremo 2022: Marco Mengoni canta Mi Fiderò e L’Essenziale

Marco Mengoni è stato il Super Ospite del Festival di Sanremo 2022. A circa 10 anni dalla sua vittoria con il brano L’Essenziale, Marco torna per esibirsi sul palco dell’Ariston e lo fa con il suo ultimo singolo e la canzone che gli ha portato la gioia più grande.

Non ha certo bisogno di grandi presentazioni perché ormai Marco Mengoni è entrato a far parte dell’Olimpo dei cantanti italiani, riconosciuto tra gli interpreti migliori della musica nostrana.

Davanti a un pubblico in estati si è esibito anche con Mi Fiderò l’ultimo singolo nato dalla collaborazione con l’artista Madame. Proprio la Madame che lo scorso anno si è fatta conoscere al grande pubblico con la sua canzone Voce e da lì ha conquistato successi a mai finire. Anche se, in questa serata, non era presente con lui sul palco.

Inizialmente il cantante doveva essere previsto per tutte le serate, come aveva fatto un tempo Tiziano Ferro. Non è chiaro perché alla fine la cosa non si sia concretizzata ma diciamo che non possiamo proprio lamentarci.

