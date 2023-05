Marco Mengoni – Incenso: audio, testo e significato della canzone

Incenso di Marco Mengoni rappresenta il racconto di un rapporto che è finito e che ci mette di fronte a quel dolore da cui proviamo inutilmente a scappare.

Testo Incenso di Marco Mengoni

Parcheggiamo dove capita

La pioggia cade sopra il vetro

E sembra musica elettronica

E non c’è battito del cuore adesso

Che tenga

L’astronomia fa male al sonno

E invece i tuoi occhi sanno come

Sto davvero

Così alterno le carezze e la follia

Ma poi

Chi sono io per giudicarti

Adesso che vai via

Sei incenso in una notte coi fulmini

Dimmi che è vero

Che ci pensi ancora

Io te lo giuro

E lasceremo un fiore

Dove un fiore non può crescere

Poi torneremo un anno dopo

E gli daremo un nome

Che c’è di male a stare fuori?

Possiamo ballare con i tuoni

Hai detto “chiudi gli occhi e immagina”

Immagina che non sia traffico

Le macchine chiamiamole onde

E saremo nel Baltico

Mi hai scelto subito

Senza troppe domande

Ma ora fuggi dai miei sguardi

E io mi chiedo dove sto sbagliando

Non so se perder tempo, o perderti

Chi sono io per giudicarti

Adesso che vai via

Sei incenso in una notte coi fulmini

Dimmi che è vero

Che ci pensi ancora

Io te lo giuro

E lasceremo un fiore

Dove un fiore non può crescere

Poi torneremo un anno dopo

E gli daremo un nome

Che c’è di male a stare fuori?

Possiamo ballare con i tuoni

E lasceremo un fiore

Dove un fiore non può crescere

Poi torneremo un anno dopo

E gli daremo un nome

Che c’è di male a stare fuori?

Possiamo ballare con i tuoni

