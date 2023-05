Marco Mengoni – In tempo: audio, testo e significato della canzone

Il cambiamento intrapreso con la trilogia Materia, da parte di Marco Mengoni, con In tempo si compie: i timori si annullano, i pensieri vengono allontanati per lasciare spazio al coraggio di chi si mette in cammino per un viaggio, ma solo per ritornare diverso.

Ascolta qui la canzone

Testo In tempo di Marco Mengoni

Si vive di parole e silenzi, di occasioni apparenti

Buio e lampa adesso fusi in vecchi appartamenti

(Si vive)

Di stazione affollate, di carezze rubate

Sopra i divani presi a rate (presi a rate)

Di lampi bianchi e di sole

Voglia di andarsene altrove

E camminare vecchi strade con le scarpe nuove

E di fermate in attese

Di colpi bassi e di arrese

Di grandi passi e piccole cose

Ma vieni adesso

A risvegliarmi in tempo

Un sogno così vivido

E sosia di me stesso

Un prigioniero libero

Un volto in uno specchio

I denti come grido

Ma la mia voce non esiste

Si vive di promesse deluse

Di coraggio e di scuse

Di penombra e di sospiri dietro a porte chiuse (Si vive)

Di sudore e di pane

Di occasione mondane

Di serie cult americane

Di sangue dentro alle vene

E di canzoni leggere

E di tuoi occhi e la tua boca e quel che ti appartiene

E di parole in attese

Di vincitore e di arrese

Di amore ed altre piccole cose

Ma vieni adesso

A risvegliarmi in tempo

Un sogno così vivido

E sosia di me stesso

Un prigioniero libero

Un volto in uno specchio

I denti come grido

Ma la mia voce non esiste

Ce ne andremo stanotte senza fare rumore

Senza neanche un biglietto a la porta di cosa

Vivrò senza fretta ed a posta perderemo la strada

Ma vieni adesso

A risvegliarmi in tempo

Un sogno così vivido

E sosia di me stesso

Un prigioniero libero

Un volto in uno specchio

I denti come grido

Ma la mia voce non esiste

Ma viene adesso

A risvegliarmi in tempo

Un sogno così vivido

E sosia di me stesso

Un prigioniero libero

Un volto in uno specchio

I denti come grido

Ma la mia voce non esiste

