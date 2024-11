Mandare tutto all’aria è il nuovo singolo di Marco Mengoni

Venerdì 29 novembre esce Mandare tutto all’aria, il nuovo singolo di Marco Mengoni, disponibile a partire dallo stesso giorno anche in radio.

Scritto da Marco Mengoni insieme a Edoardo D’Erme, Davide Petrella e Andrea Suriani, il brano ha una chiara matrice cantautorale e sonorità French Touch. bpm alti e cassa dritta si combinano con una nota malinconica nel testo.

La musica utilizza sintetizzatori, drum machine, tracce sequenziate e campionatori. Prodotto oltre che da Edoardo D’Erme, Giovanni Pallotti e Andrea Suriani, il singolo segna una nuova collaborazione tra Mengoni e D’Erme, qui alla sua prima esperienza come produttore per altri.

Il significato del brano risiede nella possibilità di cambiare strada, azzerare tutto e ripartire con una prospettiva diversa. Un mix di malinconia e nuovi orizzonti, con l’opportunità di riscrivere la nostra storia sempre a portata di mano.

La canzone, tra l’altro, ha fatto da sfondo alla gara d’improvvisazione di ballo, durante la scorsa puntata di Amici di Maria De Filippi, trasmessa domenica 24 novembre.

Anteprima testo Mandare tutto all’aria

Questo tempo a me non mi sorprende

Fermo tra la gente che poi non si pente

Dovrei prendermi spazi

Perdermi in viaggi

Meglio stare muti e far finta di niente

Soli come olive dentro a un Martini

Parlo in una lingua che tu non capivi

Vesto di bianco

Sarò un po’ stanco quando ritornerò

Perché ho voglia di uscire da questa mattina

E poi non esco mai

Se potessi tornare dove stavo prima

(Forse) Non ci tornerei mai

L’ho tenuta per noi questa malinconia

Mandare tutto all’aria

E magari per una volta cambiare strada

Sono tornato con la faccia rotta

Sotto casa tua

Sono un altro che ti ha detto una cazzata

Ma non vuole

Mandare tutto all’aria

Perché ho voglia di uscire da questa mattina

E poi non esco mai

Se potessi tornare dove stavo prima

(Forse) Non ci tornerei mai

L’ho tenuta per noi questa malinconia

Mandare tutto all’aria

E magari per una volta cambiare strada

Sono tornato con la faccia rotta

Sotto casa tua

Sono un altro che ti ha detto una cazzata

Ma non vuole

Mandare tutto all’aria

(fonte Genius.com)

Tour Marco negli Stadi 2025

Nell’estate del 2025, Marco Mengoni sarà protagonista di un tour negli stadi italiani, che seguirà il tutto esaurito del 2023 e il grande show al Circo Massimo. Questo tour celebrerà i suoi 15 anni di carriera con 12 appuntamenti live, alcuni già sold out. Ecco quali sono le date del tour:

21 giugno 2025 – Lignano Sabbiadoro, Stadio Comunale G. Teghil

26 giugno 2025 – Napoli, Stadio Diego Armando Maradona (SOLD OUT)

2 luglio 2025 – Roma, Stadio Olimpico

5 luglio 2025 – Bologna, Stadio Dall’Ara (SOLD OUT)

6 luglio 2025 – Bologna, Stadio Dall’Ara

9 luglio 2025 – Torino, Stadio Olimpico

13 luglio 2025 – Milano, Stadio San Siro

14 luglio 2025 – Milano, Stadio San Siro

17 luglio 2025 – Padova, Stadio Euganeo

20 luglio 2025 – Bari, Stadio San Nicola

23 luglio 2025 – Messina, Stadio San Filippo

24 luglio 2025 – Messina, Stadio San Filippo (SOLD OUT)

Puoi trovare le informazioni relative le date e i biglietti del tour di Mengoni sul sito Live Nation .

