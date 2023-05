Marco Mengoni – Due nuvole: audio, testo e significato

Due nuvole di Marco Mengoni vede Calcutta tra gli autori ed è il racconto di due persone che si rincontrano dopo tanto tempo e, con il timore di chi vuole stare affianco senza stare vicino, cercano un modo per rimettere insieme i pezzi.

Ciò che è stato vissuto non si cancellerà, e nonostante incontrarsi di nuovo scateni delle emozioni travolgenti è meglio guardare dall’alto quello che accadrà, come fanno le nuvole, senza la pretesa di cancellare i segni che il passato ha lasciato.

Testo Due nuvole di Marco Mengoni

Come è strano rincontrarti ancora

a pensarci bene sembra che non sia passata un’ora

Sarà il tuo sguardo che mi spacca a metà

come quel jingle della pubblicità

Chissà se il fiore che ti ho regalato

dentro un libro è tornato dentro a un prato

Io per paura non ti chiedo che fai

se sei felice, se hai cambiato città

Non siamo stati due eroi

no, non lo saremo mai

Noi non siamo due eroi

noi saremo le nuvole

No, non saremo due eroi

No, non lo saremo mai

Noi non siamo due eroi

noi saremo le nuvole

E torno a casa la solita ora

ma non riesco a dire neanche una parola

È lì la strada verso centro città

che la domenica si raccoglierà di notte

Non siamo stati due eroi

no, non lo saremo mai

No, non siamo due eroi

noi saremo le nuvole

No, non saremo due eroi

No, non lo saremo mai

Noi non siamo due eroi

noi saremo le nuvole

Due nuvole

Due nuvole

Due nuvole

Due nuvole

Non siamo stati due eroi

no, non lo saremo mai

No, non siamo stati due eroi

noi saremo le nuvole

No, non saremo due eroi

No, non lo saremo mai

No, non siamo due eroi

noi saremo le nuvole

Due nuvole

Due nuvole

Nuvole

Due nuvole, ah ah

