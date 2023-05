Marco Mengoni – Fiori d’orgoglio: audio, testo e significato

Fiori d’orgoglio di Marco Mengoni racconta quanto sia complicato tornare sui propri passi quando un rapporto è viziato da errori, silenzi e difetti.

La strofa, scritta e interpretata dal rapper Ernia, sottolinea ancor di più il significato della canzone: “Proteggo i fiori del mio orgoglio quando pioverà”, perché spesso l’arma dell’orgoglio si usa solo per timore, (“curo le mie spalle quando te ne vai”), per costruire i muri che noi stessi innalziamo per proteggerci dal dolore.

Testo Fiori d’orgoglio

Vorrei non chiedermi mai che cosa resta,

non scivolare via in questo mal di testa.

Ma come un filo rosso stretto al dito

tira quando mi allontano

così la mia ansia quando vivo bene.

Perché ci siamo buttati così?

Non l’ho mai chiesto.

Sai da quanto tempo non ero così

me stesso?

Tra le tue gambe, i miei pensieri

e le mie felpe e i tuoi Amiri,

le mie certezze, faccio un’impero

poi crolla tutto quando ti giri.

Mi manca ma non te lo dico mai

quando chiedevi tutto senza dare mai

ed altre cento cose che non capirai.

Vorrei tornare indietro a quando me ne andai.

Ti porterò fiori d’orgoglio

quando ritornerò.

Sopra di me cielo d’asfalto

e tutte le verità che mi porterò di te

che non dirò mai, dirò mai, dirò mai

Che non dirò mai, dirò mai, dirò mai

Che non dirò mai, dirò mai, dirò mai

Per ogni ricordo, un fiore d’orgoglio

Ora alle mie spalle quando te ne vai

Non dirò lo stesso, quello che non sai

Ti giuro di cambiare ma non cambio mai

ma se accetterai il mio orgoglio mi ritroverai

E mentre butti giù il telefono, mi pregano

lascia andare, i pensieri fanno un esodo

Parole che non dico, che non dedico

So amare senza schemi e senza metodo

Non so dare forma a la mia verità

a volte soltanto a parole dire dignità

Coi grattacieli sullo sfondo, il cielo di piombo

protego i fiori dall’orgoglio quando pioverà

Ti porterò fiori d’orgoglio

quando ritornerò

Sopra di me cielo d’asfalto

e tutte le verità che mi porterò di te

che non dirò mai, dirò mai, dirò mai

Che non dirò mai, dirò mai, dirò mai

Che non dirò mai, dirò mai, dirò mai

Per ogni ricordo, un fiore d’orgoglio

Un fiore d’orgoglio

Vorrei non chiedermi mai che cosa resta

