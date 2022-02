Sanremo 2022: il significato delle bici di Mahmood e Blanco

Mahmood e Blanco hanno stupito tutti questa sera durante la finale di Sanremo 2022. I due artisti hanno riproposto la loro Brividi presentandosi sul palco con due particolarissime biciclette.

Le due bici, coperte di cristalli, sono le stesse del video e nel testo della canzone con cui concorrono per la vittoria di questo Festival.

Il videoclip, girato ad Amsterdam e diretto da Attilio Cusani, traduce in immagini le due storie dei protagonisti, raccontate con intensità nelle strofe del brano.

I due artisti si alternano così come gli scenari che ricreano l’idea della libertà, tutta da percorrere sulle bici di diamanti realizzate per loro con cristalli Swarovski, puntando al cielo.

Le due biciclette fanno parte della visione romantica di Mahmood: “Ho sognato di volare con te/Su una bici di diamanti” che si contrappone a quella più concreta e passionale:“Tu, che sporchi il letto di vino / tu, che mi mordi la pelle”.

Due visioni dell’amore che però sono accomunate dalla volontà di vivere un sentimento puro e totalizzante, abbattendo barriere, in completa libertà.

Blanco ha dichiarato: “Brividi rappresenta per me tutti quei momenti in cui le emozioni ci rivelano per quello che siamo davvero, ci mettono a nudo. Il brano racconta di uno stato d’animo che riesco ad esprimere solo cantando e urlando. È un incrocio di vite: la mia, che trova un punto in comune con quella di Mahmood e in un certo senso con quella di tutti, perché ad ogni età i sentimenti -soprattutto l’amore- ci rendono fragili e felici nello stesso momento”.