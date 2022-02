Filippo Scotti: ecco chi ha letto i tweet con Marco Mengoni

In occasione della serata finale di Sanremo sono saliti sul palco dell’Ariston anche Filippo Scotti e Marco Mengoni. Il giovane attore e il cantante hanno letto una manciata di tweet e commenti, dai più gioiosi a quelli verbalmente più violenti, per invitare il pubblico a fare una riflessione sulle modalità con cui ci interfacciamo ai social.

Qualcosa che non può e non deve nuocere la dignità del prossimo. Uno scambio semplice che ha messo ancora una volta in luce le qualità dell’attore.

Ma chi è Filippo Scotti?

L’attore è il protagonista dell’ultimo film di Paolo Sorrentino, È stata la mano di Dio: se l’avete l’avrete sicuramente riconosciuto. Nato nel 1999 l’attore ha debuttato al cinema quest’anno ma si è guadagnato una menzione su Variety come giovane talento da tenere d’occhio.

LEGGI ANCHE: È stata la mano di Dio: la recensione del film di Paolo Sorrentino

Filippo Scotti è nato in provincia di Como e inizia a recitare nel 2010 dopo aver seguito vari corsi di recitazione a Napoli. Dopo aver partecipato ad alcune produzioni teatrali e cortometraggi, debutta in tv con le serie 1994 e Luna nera.

La svolta arriva proprio grazie a Paolo Sorrentino che lo sceglie per interpretare il protagonista, nonché suo alter ego, in È stata la mano di Dio. Un’interpretazione questa che ha permesso a Filippo di farsi notare dalla critica internazionale e grazie a cui si è anche guadagnato il Premio Marcello Mastroianni alla 78ª Mostra internazionale di Venezia.

È stata la mano di Dio è nominato ai Basta ed è attualmente anche nella shortlist per i premi Oscar. Un fantastico trampolino di lancio per questo giovane talento che, siamo sicuri, rivedremo molto presto. Se non avete ancora visto il film vi consigliamo di recuperarlo, lo trovate in streaming su Netflix.