Marco Mengoni – The damned of the Earth: audio, testo e significato

The damned of the Earth è una presa di posizione forte rispetto alla condizione dei “dannati della terra”. Partendo dalle letture dell’antropologo e filosofo Frantz Fanon, Marco Mengoni offre una visione della condizione inumana in cui versano gli esseri umani che ancora sono sottoposti a forme nuove di schiavitù come il caporalato.

A rafforzare il brano anche l’inserimento di una registrazione originale di un discorso di Nelson Mandela, pronunciato nel 1990 in occasione del suo rilascio dalla prigione sudafricana: “Our march to freedom is irreversible, we must not allow fear to stand in our way”.

Testo The damned of the Earth di Marco Mengoni

Ecco l’uomo che ha passato il deserto

E il vento che gli sputa in faccia il mare aperto

E con la terra bruciata sotto le suole

Andare, andare e non sapere dove

Ecco la donna che la faccia nasconde

Parla al cielo e il cielo non risponde

Amico mio, la speranza è un buco nero

Che può ingoiare un uomo intero

The damned of the Earth (The damned of the Earth)

Ecco la linea di un confine lontano

Qui passano esistenze di seconda mano

Fratello mio, la vita nuda, cruda non si vede

Chi chiude gli occhi è sempre in buona fedе

Questa luna è solo un buco bianco

Leggera come pioggia sull’asfalto

Da chi è rimasto, a chi è fuggito

Per camminare all’infinito

Camminare, camminare

Camminare, camminare ancora

Camminare, camminare

Camminare, camminare ancora

The damned of the Earth

The damned of the Earth

Ecco i campi violentati dal sole

Ghetti, baraccopoli del meridione

E senti i campi che bruciano tra i filari

Gonfiar lo stomaco dei caporali

Ecco l’ombra che ti sta qui di fronte

La sua mano tesa come un ponte

Amico mio, la paura è un buco nero

Che può ingoiare il mondo intero

Ho sognato una strada nuda

Di una folla silenziosa

E tu eri con me

E tacevi la mia bocca

E mi dicevi: “Ascolta”

Our march to freedom is irreversible

We must not allow fear to stand in our way

I have fought against white domination

Camminare, camminare

Camminare, camminare ancora

Camminare, camminare

Camminare, camminare ancora

Camminare, camminare

Camminare, camminare ancora

