Marco Mengoni – Appunto 5: Non sono questo (audio, testo e significato)

Appunto 5: Non sono questo è stato il punto di partenza di Materia (Prisma), brano con al centro la voce di Marco Mengoni che, non senza fatica, regala la sua visione più nuda e vera dell’essere umano imperfetto, ma non per questo sbagliato.

Testo Appunto 5: Non sono questo di Marco Mengoni

Sarebbe meglio non avere vizi

tornare a casa presto quando è tardi

Fidarsi poco, chiedere consiglio

e diffidare sempre dai codardi

Sarebbe meglio, sì, sarebbe giusto

non pratticare invidia, fare i pugni

guardarsi nello specchio e poi piacersi

guardare in uno stagno e non tuffarsi

Scusa ma non ci riesco

la schiena mi pesa troppo

So che sarebbe giusto

Perdonami, non sono questo

Sarebbe meglio che non ti arrabbiassi

chi alza la voce ha poco poi da dire

Forse era meglio non ti affezionassi

Se ti ho deluso, siamo in due a soffrire

Sarebbe meglio, sì, sarebbe onesto

ci omportassimo come due adulti

Ed io ci provo, giuro, adesso cresco

ma torno sempre sugli stessi sbagli

Scusa ma non ci riesco

la schiena mi pesa troppo

So che sarebbe giusto

Perdonami, non sono questo

