Marco Mengoni – Lasciami indietro: audio, testo e significato

A Lasciami indietro si unisce Jeson, giovane cantautore romano che firma il pezzo anche come autore e che Marco Mengoni ha voluto al suo fianco in tutte le fasi di lavorazione del brano.

Il pezzo è una presa di coscienza rispetto ai propri errori, alle proprie debolezze e limiti, un invito a vederli non in quanto tali, ma come spinta ad andare oltre e “vivere il brivido di un salto”. Un inno alla libertà e al coraggio di sbagliare, di trovare la forza di mettere sempre sé stessi al primo posto.

Ascolta qui la canzone

Testo Lasciami indietro di Marco Mengoni

Amen, amen (?) and than we will feel free

E lasciami indietro

come tutto quello che è diverso

cercherò dentro

una ragione per tenere il passo

ho voglia di stare zitto e prendermi un secondo

perché questo mondo mi passa attraverso

rimbomba la mia voce dentro casa ma

lascio almeno che i pensieri miei corrano in piazza

E non so come fai tu

a trovare il coraggio di vivere

la vita di un altro

a lasciare le parti migliori in una stanza d’albergo

e trattarmi di merda come se fossi solo uno sbaglio

ma io sono stanco, stanco di te

E lasciami indietro

come tutto quello che è diverso

Cercherò dentro

una ragione per tenere il passo

Non c’è mai stata cura

nei consigli che mi dà la vita

se fossi di mia natura renderei

qualsiasi scelta un po’ istintiva

è solo che vorrai scordare la realtà

perché non è la madre ma io sono il suo figlio

devo imparar a cadere in piedi

Dalla cima più alta delle mie paure

ho seguito la versione peggiore di me

invece che costringermi a guardare oltre

ricordami chi sono, so soltanto che

quello che mi rimane è un buco nell’anima

Tu lasciami indietro

come tutto quello che è diverso

cercherò dentro

una ragione per tenere il passo

ma come fai tu?

a trovare il coraggio di vivere

il brivido di un salto

io magari questa volta ti seguirò

Amen, amen (?) and than we will feel free

Che cosa sarei se non avessi scelto i molti limiti che ho

forse potrei ricominciare da me

lasciami indietro

lasciami indietro

ma come fai tu?

a trovare il coraggio di vivere

il brivido di un salto

io magari questa volta ti seguirò

Amen, amen (?) and than we will feel free

Potrebbe interessarti anche:

Tutti gli altri testi del nuovo album Materia (Prisma)