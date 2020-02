Diodato con Nina Zilli in 24000 baci a Sanremo (video)

La serata dedicata alle cover della 70esima edizione Festival della Canzone Italiana va in onda stasera, giovedì 6 febbraio, su Rai 1. Per questa terza serata del Festival di Sanremo 2020, Diodato con Nina Zilli si esibisce in 24000 baci di Adriano Celentano.

Quello di stasera, dedicato alle cover dei successi che hanno fatto la storia del festival, non sarà però un momento di distensione per gli artisti in gara. Le esibizioni, a fine serata, muoveranno infatti la classifica.

Come sappiamo, durante questa terza serata, le esibizioni sono votate dall’Orchestra del Festival, musicisti e coristi. La media tra le percentuali di voto ottenute durante la serata e quelle ottenute nelle precedenti determina una nuova classifica per i Campioni.

Con il terzo appuntamento possiamo dunque riascoltare le canzoni che hanno reso Sanremo la prestigiosa kermesse che è oggi e che hanno fatto la storia di questi 70 anni del Festival della Canzone Italiana.

Amadeus ha voluto creare in questo modo l’atmosfera di una grandissima festa per spegnere le candeline in un anniversario così importante.

Per l’occasione, i Big hanno avuto libera scelta. Tutti i concorrenti in gara hanno infatti avuto la possibilità di scegliere non solo il brano da interpretare, ma anche la modalità di presentazione. Alcuni hanno scelto di cantare i loro pezzi in compagnia di ospiti, altri da soli ma con un arrangiamento nuovo e altri hanno anche riscritto alcune parti della canzone.

Video della cover di Diodato con Nina Zilli



Sanremo 2020 - Diodato con Nina Zilli - "24000 baci"

Watch this video on YouTube