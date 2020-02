Tecla Insolia, concorrente delle Nuove Proposte, ha presentato questa sera al Festival di Sanremo 2020 8 marzo, la sua canzone in gara alla Kermesse di quest’anno.

Il pezzo di Tecla lo conosciamo ormai molto bene. L’artista l’aveva infatti presentato per la prima volta dal vivo in questa occasione su Rai Uno.

Qui sotto potete recuperare il video della prima esibizione di Tecla Insolia sulle note di 8 marzo sul palco dell’Ariston!

Sanremo 2020 - Tecla canta "Otto marzo"

Watch this video on YouTube

Cliccate qui per leggere il testo della canzone 8 marzo in gara al Festival di Sanremo 2020!

Tecla Insolia, vi ricordiamo, è stata la vincitrice del contest Sanremo Young 2019, il talent show condotto da Antonella Clerici. Con la sua vittoria, Tecla si è guadagnata di diritto l’entrata nella categorie Nuove Proposte. Alla prima serata di Sanremo 2020, vi ricordiamo, la giovanissima artista è stata accoppiata nella sfida con gli Eugenio in via di Gioia, in gara con il pezzo Tsunami.

Della sua biografia, su GingerGeneration, ve ne avevamo parlato qui. Tecla Insolia non è infatti un volto nuovo in tv. La cantante l’avevamo conosciuta nel 2016 su Mediaset nel programma Pequenos Gigantes, nella squadra di Kledi Kadiu. Quest’anno invece ha preso parte alla serie tv La compagnia del cigno, grande successo di Rai 1, con una piccola parte.

Tecla ha 16 anni, è originaria di Varese e dal 2014 fa parte dell’Accademia “Le Muse”. Sul palco dell’Ariston porta un brano che parla in modo piuttosto chiaro della giornata dedicata a tutte le donne.

Una piccola curiosità: essendo minorenne, Tecla non può andare in onda in televisione dopo la mezzanotte, per regolamento. Nel caso in cui dovesse vincere, dunque, la sua esibizione dovrà essere registrata, una scelta che (come da lei confermato in conferenza stampa) l’ha fatta arrabbiare e non poco.

L’artista, vi informiamo, ha confermato in una recente intervista di non aver ancora alcun disco da far uscire.