Sanremo 2020: Fadi canta Due Noi (video e testo)

Si è tenuta questa sera, 4 febbraio, la prima serata del Festival di Sanremo 2020! La kermesse organizzata da Amadeus, come saprete, vedrà scontrarsi nel corso di 5 serate, un totale di 24 BIG e 8 Nuove Proposte. Tra queste ultime troviamo anche Fadi, che si presenta in gara con il pezzo Due Noi! Non perdetevi la nostra intervista a Fadi!

Fadi parla delle sue origini e del significato di Due noi | Sanremo 2020

Watch this video on YouTube

Il brano di Fadi è dunque una delle 8 canzoni che si contenderà la vittoria della categoria Nuove Proposte. Fadi, nel corso di questa prima serata, si è scontrato con gli Eugenio in via di Gioia, che all’Ariston si presenterà con il pezzo Tsunami. Due nomi è una canzone scritta dal cantante in treno verso Bologna ed è la storia di tanti personaggi e tante anime diverse. Il pezzo è una ballad emozionante e molto particolare, che ci ha conquistati fin da subito come d’altra parte anche la storia del cantante.

L’artista, cresciuto a Riccione, è figlio di mamma italiana e papà del West Africa ed originario dell’etnia Yoruba. Il suo vero nome completo è Thomas O. Fadimiluyi.

Qui sotto trovate il video dell’esibizione di Fadi a Sanremo 2020. Cliccando qui trovate il testo integrale della sua canzone in gara, Due noi.

Festival di Sanremo -- S2020E1 -- Fadi canta ‘Due noi’ -- Video -- RaiPlay Fadi dà il via al secondo duello tra le nuove proposte del Festival di Sanremo 2020 con la sua ‘Due noi’.

Clicca qui per il testo della canzone!

Vi ricordiamo che l’artista in gara nelle Nuove Proposte a Sanremo 2020 presenterà a breve il suo primo progetto discografico. Il disco, intitolato semplicemente Fadi, vanta la produzione di Antonio Filippelli, contiene al suo interno un totale di 8 canzoni.

Ecco la copertina del disco di Fadi!

Fadi, vi ricordiamo, si esibirà presto con un tour nel corso del quale potremo finalmente ascoltare tutte le sue canzoni dal vivo. Qui sotto trovate il dettaglio delle tappe:

10 Aprile — @covoclub (Bologna)

11 Aprile — @lemuramusicclub (Roma)

17 Aprile — @offtopictorino (Torino)

18 Aprile — @circoloohibo (Milano)

Vi informiamo che i biglietti per il concerto saranno disponibili solo ed esclusivamente sul sito dice.com a questo link.