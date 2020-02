Leo Gassmann ha appena cantato la sua Vai bene così sul palco di Sanremo 2020 ed ha passato la prima sfida contro Fadi. Ma quello che ci siamo chiesto tutti è stato: ma cosa dice alla fine della canzone?! Vai Bene Così, infatti, termina con la parola “asimbonanga”, espressione zulu che significa “non lo abbiamo visto”, e che dà il titolo ad una canzone di Johnny Clegg dedicata a Nelson Mandela, simbolo della lotta per la libertà e dell’accettazione del diverso.

Sanremo 2020 - Leo Gassmann canta "Vai bene così"

Il significato della canzone di Leo Gassmann:

Il brano Vai bene così è un testo che invita ad accettare i propri fallimenti. Leo Gassmann l’ha scritta dopo aver vissuto una serie di delusioni. Con questa canzone conferma sia le sue doti di cantautore pop con venature e sonorità tipicamente anglo-americane, che una grande maturità e intensità di interpretazione nonostante la sua ancora giovanissima età.

“Dentro c’è tutto quello che avrei voluto sentirmi dire in quei momenti. Dobbiamo imparare che la vera sconfitta non è cadere, chiedere scusa e ripartire, ma l’ossessione della vittoria” ha detto il cantante.

Questo brano parla della necessità di accettarsi per ciò che si è e del fatto che sbagliare è umano ma non bisogna mai arrendersi anche quando il mondo intorno sembra crollare. Solo in questo modo le persone che hanno perso le speranze possono colmare quel vuoto che gli impedisce di apprezzare tutto quanto di bello la vita è in grado di offrire.