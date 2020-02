Leo Gassmann si è presentato questa sera, 4 febbraio, alla prima serata del Festival di Sanremo 2020 su Rai Uno con il suo brano Vai bene così, in gara per le Nuove Proposte.

Il brano Vai bene così è una canzone che invita ad accettare i propri fallimenti. Il giovane cantautore l’ha scritta dopo aver vissuto una serie di delusioni.

Dentro c’è tutto quello che avrei voluto sentirmi dire in quei momenti. Dobbiamo imparare che la vera sconfitta non è cadere, chiedere scusa e ripartire, ma l’ossessione della vittoria.

Questo brano parla dunque della necessità di accettarsi per ciò che si è e del fatto che sbagliare è umano ma non bisogna mai arrendersi anche quando il mondo intorno sembra crollare. Solo in questo modo le persone che hanno perso le speranze possono colmare quel vuoto che gli impedisce di apprezzare tutto quanto di bello la vita è in grado di offrire.

Vai Bene Così, nel caso in cui ve lo steste chiedendo termina con la parola “asimbonanga”. Il termine è espressione zulu che significa “non lo abbiamo visto”,e che dà il titolo ad una canzone di Johnny Clegg dedicata a Nelson Mandela, simbolo della lotta per la libertà e dell’accettazione del diverso.

La canzone di Leo Gassmann, vi ricordiamo, farà parte di Strike, il disco d’esordio dell’artista romano. Il disco conferma sia le sue doti di cantautore pop legato ad una sensibilità tutta italiana con venature e sonorità tipicamente anglo-americane, che una grande maturità e intensità di interpretazione nonostante la sua ancora giovanissima età. L’album sarà pubblicato il 7 febbraio 2020.

1 Vai Bene Così

2 Maleducato

3 Strike

4 Cognac Supernova

5 Cantautore

6 Fiumicino

7 Mr. Fonda

8 Magia ft Matteo Alieno

9 Vieni Da Me

10 Stasera Si Beve

11 Monna Lisa

12 Cosa Sarà Di Noi?

13 Dimmi Dove Sei