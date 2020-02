E’ appena stato annunciata la classifica Finale di Sanremo 2020 e Francesco Gabbani, Diodato e Pinguini Tattici Nuclerari sono sul podio. Fiorello ed Amadeus hanno letto in ordine crescente le 20 posizioni, annunciando poi il podio in ordine causale.

La classifica finale è stata composta attraverso la somma dei voti di giuria demoscopica (33%), la sala stampa (33%) ed, infine, dal televoto (34%). Adesso, per decretare il podio definitivo, le tre giurie voteranno di nuovo per decretare il vincitore della 70° edizione del Festival.

Alla finale di Sanremo 2020, trasmesso come sempre su Rai Uno dal Teatro Ariston, abbiamo rivisto tutti e 23 i BIG in gara esibirsi sulle note dei loro pezzi. Inizialmente i brani avrebbero dovuto essere 24 ma, come saprete, le carte in tavola sono state scombinate dal “caso” Bugo e Morgan. I due cantanti sono stati eliminati per abbandono visto che il primo ha lasciato il palco dopo che il suo collega ha cambiato il testo per criticarlo aspramente.

Ecco la classifica Finale di Sanremo 2020:

1: Diodato -- Fai Rumore

2: Francesco Gabbani -- Viceversa

3: Pinguini Tattici Nicleari -- Ringo Starr

4: Le vibrazioni -- Dov’è

5: Piero Pelù -- Gifante

6: Tosca -- Ho amato utto

7: Elodie -- Andromeda

8: Achille Lauro -- Me ne frego

9: Irene Grandi -- Finalmente io

10: Rancore -- Eden

11: Raphael Gualazzi -- Carioca

12: Levante -- Tikibombom

13: Anastasio -- Rosso di Rabbia

14: Alberto Urso -- Il sole ad Est

15: Marco Masini -- Il confronto

16: Paolo Jannacci --

17: Rita Pavone -- Niente (Resilienza 74)

18: Michele Zarrillo -- Nell’estasi o nel fango

19: Enrico Nigiotti -- Baciami adesso

20: Giordana Angi -- Come mia madre

21: Elettra Lamborghini -- Musica (ed il resto scompare)

22: Junior Cally -- No Grazie

23: RIKI -- Lo sappiamo entrambi

Chi vincerà Sanremo 2020?