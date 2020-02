Mediaset, palinsesto animato Febbraio 2020: novità in arrivo?

In questo articolo proponiamo il palinsesto animato dei canali Mediaset per il mese di Febbraio 2020. Grazie alla collaborazione tra Animeclick e Il Bazar di Mari, siamo in grado di conoscere i cartoni animati giapponesi che saranno trasmessi sui principali canali di Piersilvio Berlusconi nel corso di questo mese. Purtroppo, non dobbiamo aspettarci neanche questa volta eclatanti rivoluzioni di palinsesto. I tempi in cui c’era il mitico Fabrizio Margaria sono finiti da un pezzo e difficilmente nel prossimo futuro avremo nuove stagioni animate come ai tempi di Bim Bum Bam o come nel primo decennio degli anni 2000. C’è tuttavia qualche new entry nelle prossime settimane? Scopriamolo insieme!

MEDIASET: IL PALINSESTO ANIMATO DI ITALIA 1

Pollyanna: da lunedì a venerdì alle ore 7.15. (ennesima replica del meisaku ispirato all’omonimo romanzo, con sigla italiana)

Fiocchi di cotone per Jeanie: da lunedì a venerdì alle ore 7.40. (erano anni che Mediaset non proponeva la replica del meisaku ispirato ad un brano di Stephen Foster Jeannie With the Light Brown Hair).

Heidi: da lunedì a venerdì alle ore 8.05. (ennesima replica del meisaku ispirato all’omonimo romanzo di Johanna Spyri)

Captain Tsubasa 2018: domenica alle 8.40 e 9.10 circa (due episodi, unica prima tv anime su Italia 1)

IL PALINSESTO ANIMATO DI ITALIA 2

One Piece: da lunedì a venerdì alle 13.30, 14.00, 20.20, 20.50; sabato alle ore 17:35 con 6 episodi consecutivi (sempre repliche, purtroppo non è dato sapere se saranno proposte le nuove stagioni dell’anime, bloccato in Italia da diversi anni)

Mimì e la nazionale di pallavolo: da lunedì a venerdì alle 12:30 e alle 18:05 con un doppio episodio. Sabato e domenica alle ore 10.40 con 6 episodi consecutivi (era da tempo che non veniva proposta su un canale Mediaset la replica della serie spokon, ispirata al manga di Chikako Urano)

Dragon Ball: da lunedì a venerdì alle ore 14.30, 15.00, 19.25, 19.50. Sabato alle ore 20.00 con 3 episodi consecutivi (repliche del cult animato ispirato all’omonimo manga di Akira Toriyama)

Le avventure di Lupin III: domenica alle ore 18.00 con 5 episodi consecutivi (repliche della serie anime ispirata all’omonimo manga di Monkey Punch)

Lupin III: sarà proposto un lungometraggio animato ogni mercoledì del mese alle 21:15.

Per aggiornamenti sul palinsesto animato Mediaset continuate a seguirci!