Colpo di scena a Sanremo 2020: la coppia Bugo e Morgan è scoppiata. Letteralmente ed in diretta. Christian Bugatti, in arte Bugo, ha abbandonato il palco dell’Ariston dopo pochi istanti dall’inizio della loro esibizione, apparentemente arrabbiato con il collega.

Mentre tutti noi, ormai mezzi addormentati, ci chiedevamo quante canzoni mancassero alla fine, Morgan, non nuovo ai colpi di testa e le polemiche, ha deciso di cambiare il testo della loro canzone Sincero a quanto pare in risposta all’ultimo posto ottenuto dai due dopo la serate delle cover. Ovviamente ci siamo tutti svegliati immediatamente!

Morgan ha cantato: “Le brutte intenzioni la maleducazione/la tua brutta figura di ieri sera/la tua ingratitudine, la tua arroganza/fai ció che vuoi mettendo i piedi in testa… Ringrazia chi ti ha portato su questo palco”.

Ecco il video dell’abbandono di Bugo:

E dopo ha avuto pure il coraggio di dire “Dov’è Bugo? Perché se ne è andato?” 🚀🚀🚀 #Sanremo2020pic.twitter.com/VwthPsYpK7 — Mitch_Lange (Peppino di Caprio) 🌺🎙🎶💐🌴🦁 (@luchinofidelio) February 8, 2020

Il testo originale di Sincero di Bugo e Morgan, invece, dice:

“Le buone intenzioni, l’educazione

La tua foto profilo, buongiorno e buonasera

E la gratitudine, le circostanze

Bevi se vuoi ma fallo responsabilmente

Rimetti in ordine tutte le cose”

Che ci fosse qualcosa che non andava lo si poteva intuire sin dall’entrata in scena del duo: Morgan aveva dei fogli in mano, mentre Bugo sembrava più che riluttante a scendere le scale dell’Ariston.

Amadeus, Antonella Clerici e Fiorello, evidentemente sorpresi ed increduli, sono accorsi sul palco per riempire il buco lasciato da Bugo e Morgan, cercando di capire insieme al pubblico cosa stesse accadendo. Poco dopo il conduttore ha annunciato che i due potrebbero essere squalificati da Sanremo 2020.

Ecco la versione originale di Sincero di Morgan e Bugo:

Sanremo 2020 - Bugo e Morgan cantano "Sincero"

Watch this video on YouTube

Ecco la reazione del web all’abbandono: