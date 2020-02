Sanremo 2020: ecco le foto dei cantanti BIG sul red carpet!

Che evento è senza red carpet? Si è tenuto ieri sera, 3 febbraio, in mezzo ad una folla in delirio, il tanto atteso red carpet del Festival di Sanremo 2020. Nel corso della serata, abbiamo visto sfilare tutti i 24 BIG di questa edizione della kermesse, condotta per la prima volta da Amadeus.

Red Carpet dei Big a Sanremo

Sul tappeto rosso hanno dunque sfilato tutti i nostri artisti preferiti, da Giordana Angi ad Alberto Urso passando per Elettra Lamborghini, Riki, Achille Lauro o ancora Anastasio e Rancore. Giordana Angi e Alberto Urso, fra l’altro hanno emozionato tutti sfilando insieme e mostrandosi al pubblico abbracciati e più uniti che mai.

Ecco le foto del red carpet del Festival di Sanremo 2020

Come ogni red carpet che si rispetti, anche quello del Festival di Sanremo 2020 ha visto sfilare alcuni artisti con outfit super eleganti e altri con indosso capi d’abbigliamento originali e particolari. Morgan e Bugo, per esempio, fanno parte di questa seconda categoria!

Chi però ha lasciato senza parole tutti (per davvero!) è stato Achille Lauro! Per questa occasione, l’artista romano ha infatti deciso di abbandonare il suo stile metrosexual a favore di un canottiera che nessuno si sarebbe mai aspettato!

Fra i nostri outfit preferiti del red carpet di Sanremo 2020, che inizierà questa sera 4 febbraio, troviamo gli elegantissimi Diodato, Elodie, Rancore e Levante. Anche la twerking queen Elettra Lamborghini ha fatto un figurone, sfilando con un bellissimo abito rosso un po’ scollato!

Ecco tutte le foto dal red carpet di Sanremo 2020!

L’appuntamento con il Festival di Sanremo 2020, vi ricordiamo, è fissato dal 4 all’8 febbraio su Rai Uno a partire dalle ore 20:30!