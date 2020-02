Prenderà ufficialmente il via questa sera su Rai Uno il Festival di Sanremo 2020! Amadeus, alla sua prima esperienza da conduttore e da direttore artistico, ha in serbo per noi una prima serata che già si preannuncia indimenticabile!

Si comincerà, come annunciato nella conferenza stampa di ieri sera, con 12 BIG e quattro Nuove Proposte. Per poter ascoltare i rimanenti brani, invece, dovremo aspettare domani sera, il 5 febbraio. Sarà qui che avremo la possibilità di farci un’idea complessiva di questa kermesse.

Gli ospiti

Tantissimi ospiti prestigiosi calcheranno il palco dell’Ariston questa sera! Partiamo con due delle dieci donne che Amadeus avrà con sé a Sanremo 2020: stiamo parlando della giornalista Rula Jebreal e della conduttrice Diletta Leotta! Ma non è certo finita qui!

Tra i presenti alla puntata inaugurale del Festival di Sanremo 2020 ci sarà infatti anche il cast al completo di Gli anni più belli, il nuovo film di Gabriele Muccino! Tra di loro ci sono Emma Marrone, che interpreterà il ruolo di una donna in dolce attesa, oltre a Pierfrancesco Favino, Micaela Ramazzotti, Kim Rossi Stuart e Claudio Santamaria.

Vi ricordiamo inoltre che a questa prima serata ci potremo godere anche l’esibizione della storia coppia Al Bano e Romina, mentre per i più giovani ci sarà Tiziano Ferro. L’artista originario di Latina, come saprete, sarà infatti ospite fisso di tutte e 5 le serate del Festival di Sanremo 2020. Questa sera, Tiziani canterà Nel blu dipinto di blu, Accetto Miracoli e Almeno tu nell’universo.

Qui sotto trovate la scaletta e l’ordine di uscita completo di questa prima serata del Festival di Sanremo 2020!

Irene Grandi – Finalmente io

Marco Masini – Il confronto

Rita Pavone – Niente Resilienza 74

Achille Lauro – Me ne frego

Diodato – Fai rumore

Le Vibrazioni – Dov’è

Anastasio – Rosso di rabbia

Elodie – Andromeda

Bugo e Morgan – Sincero

Alberto Urso – Il sole ad est

Riki – Lo sappiamo entrambi

Raphael Gualazzi – Carioca

Nuove Proposte

Vi informiamo che stasera assisteremo a due scontri fra le prime Nuove proposte che si esibiranno. Qui sotto gli accoppiamenti:

Eugenio in via di Gioia – Tsunami contro Tecla Insolia – 8 marzo

Fadi – Due noi contro Leo Gassman – Vai bene così

Da questi due scontri emergeranno i nomi dei due artisti semifinalisti per la gara delle Nuove Proposte.

L’appuntamento con la prima serata del Festival di Sanremo 2020 è fissato per stasera , 4 febbraio. su Rai Uno alle ore 20:30!