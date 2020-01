Creators The Past: il kolossal sci-fi nei cinema dal 19 marzo

Artuniverse è lieta di annunciare la programmazione del kolossal sci-fi Creators The Past, ambizioso progetto cinematografico Made in Italy, che arriverà nelle sale dal 19 marzo 2020. Nel cast internazionale di Creators The Past spiccano nomi quali Bruce Payne, William Shatner, Gerard Depardieu, Marc Fiorini ed altri grandi artisti del cinema mondiale.

Il doppiaggio italiano vanta grandi esponenti della scuola romana quali Mario Cordova, Luca Ward, Giancarlo Giannini e Maria Pia Di Meo. Creators The Past, vincitore di 28 awards, è nato da un’idea di Piergiuseppe Zaia e sembra voler “fare a pugni” con un mostro sacro quale Star Wars!

In effetti, questo capitolo sarà il primo di una trilogia che sarà affiancata dall’omonimo romanzo scritto dall’autrice Eleonora Fani in collaborazione con Gea Mizzani Corio. La colonna sonora, di grande impatto, è stata realizzata a Vienna da un’orchestra curata dalla Bautoene, in Dolby Atmos. Il soundtrack vanta ben 75 temi originali realizzati da Piergiuseppe Zaia, di cui 25 saranno presenti nella compilation che uscirà a marzo con la presenza di cantanti eccellenti quali il soprano Adriana Damato e Dimash Qudaimbergen.

CREATORS THE PAST: TRAMA DEL FILM

Un imponente allineamento galattico si sta realizzando e i suoi effetti influenzeranno ogni forma di vita nel cosmo. Otto dei governano l’universo, conosciuti come i Creators. In un’epoca lontana essi forgiarono uno strumento che nasconde in esso il segreto della creazione: la Lens. Esistono otto Lens per otto Creatori. Ognuno di loro diede forma ad un sistema stellare racchiudendone i segreti e la chiave della sua essenza all’interno della Lens stessa.

Dopo svariati anni, alcuni pianeti iniziarono ad uscire fuori dal piano divino a cui erano predestinati. Ora è tempo per il concilio galattico di riunirsi e decidere le sorti del creato, ma nulla potrà essere fatto senza il potere delle Lens, unici strumenti tramite cui è possibile governare l’universo e le sue leggi. Il Creator della Terra non si presenterà al concilio, nascondendo la sua Lens nel mondo umano. Inizierà una guerra per la conquista del potere supremo.

Per aggiornamenti su Creators The Past ed altri film in uscita, continuate a seguirci!