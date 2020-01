Just for a moment è il titolo di una delle tante nuove canzoni della colonna sonora di High School Musical – The Musical, la nuova serie originale di Disney+. Il pezzo è interpretato nello show da Olivia Rodrigo e Joshua Bassett che interpretano i ruoli di Nini e Ricky.

Ecco la copertina della soundtrack di HSM – The Musical!

Qui sotto trovate il video, il testo e la traduzione di Just for a moment.

Testo

Traduzione

[Verse 1: Joshua Bassett, Olivia Rodrigo] I fell in loveWith the only girl who knows what I’m aboutI fell in loveWith a boy and I can’t tell if I fell out [PreChorus 1: Olivia Rodrigo, Joshua Bassett] After all is said and doneI can’t just pretend I’m movin’ onIs it just a part we’re playing?‘Cause it don’t feel like we’re faking [Chorus: Olivia Rodrigo & Joshua Bassett, Olivia Rodrigo] When we’re underneath the lightsMy heart’s no longer brokenFor a momentJust f0r a momentWhen we’re singing side by sideThere’s so much left unspokenFor a momentJust for a momentA moment in love (Just F0r a Moment)A moment in love (Just For a Moment)But is a moment enough? [Verse 2: Joshua Bassett, Olivia Rodrigo] Way, way back thenAlways dreamed it’s you and me‘Til the endNow, we can’t play pretendAnd I’m scared to talk to my best friend [PreChorus 2: Olivia Rodrigo, Joshua Bassett] Should I stay or let you go?Will ya love me when the curtains close?Is it just a part we’re playingCause it don’t feel like we’re faking [Chorus: Olivia Rodrigo & Joshua Bassett, Joshua Bassett] When we’re underneath the lightsMy heart’s no longer brokenFor a momentJust f0r a momentWhen we’re singing side by sideThere’s so much left unspokenFor a momentJust for a momentA moment in love (Just For a Moment)A moment in love (Just For a Moment)But is a moment enough? [Bridge: Olivia Rodrigo] Maybe, your heart still stopsWhen you see meMaybe it’s worth another tryBetter place, better time [Chorus: Olivia Rodrigo & Joshua Bassett] When we’re underneath the lightsMy heart’s no longer brokenFor a momentJust f0r a momentWhen we’re singing side by sideThere’s so much left unspokenFor a momentJust for a momentA moment in love (Just For a Moment)A moment in love (Just F0r a Moment)But is a moment enough? [Outro: Olivia Rodrigo & Joshua Bassett] When we’re underneath the lightsMy heart’s no longer brokenFor a momentJust for a moment

mi sono innamorato

dell’unica ragazza che sa chi sono

io mi sono innamorata

di un ragazzo e non posso dire se mi disinnamorerei

dopo tutto quello che è stato detto e fatto

non riesco a fingere di avere iniziato a superarlo

è solo una parte che stiamo giocando?

perché non sembra che stiamo fingendo

quando siamo sotto le luci

il mio cuore non è più rotto

per un momento

quando cantiamo fianco a fianco

ci sono ancora così tante cose non dette

per un momento

un momento d’amore (solo per un momento)

un momento d’amore (solo per un momento)

ma un momento può bastare?

a quei, a quei tempi

ho sempre sognato me e te

fino alla fine

adesso, non possiamo fingere

e ho paura di parlare al mio migliore amico

dovrei rimanere o andarmene?

mi amerai ancora quando calerà il sipario?

è soltanto una parte che stiamo giocando

perché non mi sembra che stiamo fingendo

quando siamo sotto le luci

il mio cuore non è più rotto

per un momento

quando cantiamo fianco a fianco

ci sono ancora così tante cose non dette

per un momento

un momento d’amore (solo per un momento)

un momento d’amore (solo per un momento)

ma un momento può bastare?

magari il tuo cuore è ancora fermo

quando tu mi vedi

magari vale la pena fare un’altra prova

un luogo migliore, un momento migliore

quando siamo sotto le luci

il mio cuore non è più rotto

per un momento

quando cantiamo fianco a fianco

ci sono ancora così tante cose non dette

per un momento

un momento d’amore (solo per un momento)

un momento d’amore (solo per un momento)

ma un momento può bastare?

quando siamo sotto le luci

il mio cuore non è più rotto

per un momento

solo per un momento