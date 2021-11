Shawn Mendes e Camila Cabello si sono lasciati!

Shawn Mendes e Camila Cabello hanno deciso di prendere strade diverse. No, non si tratta di un rumor come spesso succede in questi casi ma di un’ammissione da parte della coppia che, sui social, ha ufficializzato la fine della loro relazione.

Sia Cami che Shawn hanno scritto il loro pensiero, dopo due anni di relazione che sembrava destinata a non finire mai. I due avevano iniziato il loro rapporto come migliori amici, avevano anche intrapreso diverse collaborazioni insieme, fino a quando non avevano deciso di portare il loro rapporto allo step successivo.

I cantanti di Senorita pare abbiano chiuso la loro relazione in modo molto pacifico e sereno.

Ecco come hanno commentato:

Ciao ragazzi. Abbiamo deciso di porre fine alla nostra relazione romantica e l’amore che abbiamo l’uno per l’altro è più forte che mai. Abbiamo iniziato come migliori amici e continueremo ad esserlo. Apprezziamo il vostro supporto dall’inizio e anche adesso che andiamo avanti. Shawn e Camila

Qui una delle ultime immagini che li ritrae insieme appena due settimane fa. Un fulmine a ciel sereno per i fan che però sperano che i due mantengano veramente il loro rapporto.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Shawn Mendes (@shawnmendes)

Cosa ne pensate della fine della relazione tra Shawn Mendes e Camila Cabello?