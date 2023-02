Sabrina Carpenter e Shawn Mendes stanno insieme? Delle foto sembrano dimostrarlo

Sabrina Carpenter e Shawn Mendes stanno insieme?

La cantante e attrice e il musicista sono al momento oggetto di insistenti voci riguardo una presunta storia d’amore, dopo che c’è stata la diffusione di alcune foto che stanno facendo il giro del web. Gli scatti li mostrano felici insieme mentre erano a Los Angeles, lo scorso sabato, 25 febbraio.

L’account di gossip DeuxMoi, in realtà, aveva già pubblicato delle foto di un precedente avvistamento di qualche giorno prima, precisamente il 16 febbraio, in cui Shawn e Sabrina stavano per recarsi al ristorante Horses.

“Sabrina indossava una minigonna marrone e chiaramente Shawn aveva la testa appena rasata e indossava un maglione bianco. Erano molto rilassati “, aveva detto la fonte.

👀| According to an anonymous person via Deuxmoi, Sabrina & Shawn Mendes were spotted together on an apparent date at a restaurant in Los Angeles recently.

— This is not confirmed with photos or videos & we don’t know 100% if this is true, so let’s just take it as a rumor. pic.twitter.com/uXoq42vb8R — Sabrina Carpenter All-News 💌 (@SCANews_) February 19, 2023

Nella serie di foto più recente, invece, condivise da Page Six, i due ragazzi appaiono super casual, con Sabrina che indossa delle sneakers e una felpa nera oversize con cappuccio e Shawn indossa un giubbotto di jeans con pelliccia e pantaloni neri.

“Niente lo trattiene più. Dopo le voci che si sono rincorse, Shawn Mendes è stato avvistato in giro con Sabrina Carpenter e le nostre fonti ci dicono che era un’uscita romantica. I due si sono abbracciati e sono sembrati molto sereni durante la loro passeggiata a Los Angeles. La coppia era in abiti casual per questo appuntamento romantico” ha commentato il magazine.

Shawn Mendes and Sabrina Carpenter spotted out together. pic.twitter.com/W4Vl03xIhr — Pop Base (@PopBase) February 27, 2023



In caso non lo sapessi, Sabrina e Shawn fanno parte, in realtà, della stessa etichetta discografica, dopo che lei ha firmato con la Island Records due anni fa.

Shawn Mendes, dal canto suo, è stato recentemente associato dal punto di vista sentimentale alla sua chiropratica, la dottoressa Jocelyne Miranda.

I due hanno fatto un’escursione proprio la scorsa settimana. In precedenza, Sabrina è stata fotografata mentre baciava l’attore Dylan O’Brien mentre si trovava a New York, lo scorso a settembre.