Shawn Mendes Annuncia Shawn: un album di rinascita e introspezione

Shawn Mendes annuncia il nuovo album, Shawn, che uscirà il 18 ottobre. Si può preordinarlo sullo shop di Universal nei formati LP Premium Packaging, LP Picture Disc, LP Standard e CD Standard.

Singoli in Arrivo

Il disco sarà anticipato dai singoli Why Why Why e Isn’t That Enough che saranno disponibili su tutte le piattaforme digitali da venerdì 9 agosto. Shawn ha già condiviso un video per Isn’t That Enough come trailer dell’album, video che ha subito suscitato un grande entusiasmo da parte dei fan.

Dettagli sull’album

Questo è il quinto album in studio di Shawn Mendes, che ha ottenuto 23 dischi di platino e 7 dischi d’oro in Italia. L’album è ispirato ai suoi viaggi e alle esperienze degli ultimi anni, dopo la cancellazione del suo tour del 2022.

È il suo lavoro più intimo e onesto, scritto e registrato in vari luoghi come Costa Rica, New York, Washington e Nashville. Ogni canzone guida gli ascoltatori attraverso un profondo dialogo con se stessi, rendendo l’album un’esperienza unica e personale.

Collaborazioni

L’album è stato scritto e co-prodotto da Shawn insieme a Scott Harris, Mike Sabath, Nate Mercereau e Eddie Benjamin. Altri collaboratori sono: Amy Allen e Ethan Gruska, con la partecipazione di Chris Thile dei Punch Brothers.

Il messaggio di Shawn Mendes

Su Instagram, Shawn ha scritto: “La musica può davvero essere una medicina. Due anni fa non sapevo chi fossi. Un anno fa non potevo entrare in uno studio senza panico. Ora, con 12 bellissime canzoni finite, mi sembra un dono. Ringrazio Dio per i miei amici e la mia famiglia. La vita può essere brutale, ma avere persone di cui ti fidi rende tutto migliore. Grazie a tutti per il vostro amore e supporto. Spero che questo album vi piaccia e vi faccia sentire caldi e vicini alla terra come fa con me.”