Irama tornerà dal vivo nei palazzetti nel 2021 per due date speciali prodotte da Vivo Concerti. Si tratta due appuntamenti previsti nel mese d’ottobre del prossimo anno, uno a Roma e l’altro a Milano. Ecco le due date e le location dei concerti.

Sabato 9 ottobre 2021 – Roma Palazzo dello Sport

Mercoledì 27 ottobre 2021 – Assago (MI) Mediolanum Forum

I biglietti sono disponibili in prevendita da oggi lunedì 21 dicembre sul sito ticketone.it e dalle ore 11:00 di sabato 26 dicembre nei punti vendita.

Irama tornerà a marzo sul palco dell’Ariston per la terza volta dopo aver partecipato nel 2016 con Cosa Resterà nella sezione nuove proposte e nel 2019 con il brano La Ragazza Con Il Cuore Di Latta (Doppio disco di Platino). Porterà al Festival di Sanremo il brano La genesi del tuo Colore.

Dopo l’uscita del tormentone Mediterranea, Irama ha pubblicato lo scorso agosto il suo nuovo EP che s’intitola Crepe.

Si tratta di un lavoro nel quale non mancano delle collaborazioni. Il primo ospite del progetto è il producer e beatmaker Mace, che nella sua carriera ha collaborato con numerosi artisti, del calibro di Guè Pequeno, Marracash, Izi, Mondo Marcio e Salmo.

in questo nuovo progetto è stato dato un ampio spazio alla sperimentazione che però non deriva da una logica di mercato ma dalla sua ormai ben definita e consolidata identità di artista.

Il mercato musicale continua a preconfezionare artisti, come fossero prodotti su uno scaffale. Ma io sono nato con delle crepe e nessuno sarà mai in grado di chiuderle. Quindi se mi chiedi se sono un cantautore, un rapper o una rockstar io non sono niente di tutto questo. Io sono IRAMA.