Rosé – toxic till the end: anteprima testo e traduzione

toxic till the end di ROSÉ è una delle tracce dell’album di debutto da solista, intitolato rosie. La canzone e l’album seguono il grande successo del singolo APT, realizzato insieme a Bruno Mars. Un’anteprima del brano è stata resa disponibile mediante una diretta dalla cantante su Instagram.

Anteprima Testo toxic till the end di Rosé

Ladies and gentlemen, I present to you: The X

Call this what we are

Toxic from the start

Can’t pretend that I was in the dark

When you met my friends

You didn’t even try with them

I should’ve known by then

That you were jealous and possessive

So manipulating

Honestly, impressive

You had me participating

Back then, when it was starting

(fonte Genius.com)

Traduzione

Signore e signori, vi presento: The X

Chiamiamo questo come siamo

Tossici fin dall’inizio

Non posso fingere di essere all’oscuro

Quando hai incontrato i miei amici

Non ci hai nemmeno provato con loro

Avrei dovuto saperlo a quel punto

Che eri geloso e possessivo

Così manipolatore

Sinceramente, impressionante

Mi hai fatto partecipare

Allora, quando stava iniziando

Cosa ne pensate di toxic till the end di Rosé?